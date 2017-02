Você está: FabioTV

Jacquin se transforma em Supernanny da cozinha na Band

Ontem, 14:05





Olá, internautas



Nesta semana, a Rede Bandeirantes estreou ”Pesadelo na Cozinha”, sob comando de Erick Jacquin. O programa estreou com 3 pontos de média, mesmo índice alcançado pelo ”CQC”. Portanto, não é um índice ruim.



O jurado do “MasterChef” agora enfrenta as agruras dos donos de restaurantes que vão de mal a pior. Nesta estreia, o chef conheceu o escondidinho da Amada. Porém, o maior problema não residia no estabelecimento comercial em si, mas em Fernando, o marido de Amada.



Durante a gravação, o senhor encarnou uma figura nada simpática. Berrou. Esperneou. Xingou. Destratou a esposa. Revelou que nem dormia na mesma cama da companheira. E o pior: foi totalmente deselegante com seu pai. Gritou e desrespeitou o progenitor em um assunto que deveria ser familiar. Jacquin não aguentou o rabugento e expulsou-o da cozinha. Verdadeiro vilão logo no primeiro episódio.



O “paulistano francês” encarna a figura de Supernanny dos restaurantes. Ele observa o movimento, percebe os pontos fracos e, em um receituário, passa sugestões para o incremento do local.



Cris Poli faz o mesmo com os pais das crianças. E, em muitas oportunidades, os filhos não são o real problema, mas os pais que escreveram para o programa do SBT. E isso aconteceu no “Pesadelo da Cozinha”. A convivência nada pacífica de marido e esposa no ambiente de trabalho prejudicava todo o resto.



E, nos momentos finais do novo reality, um final feliz aparece. Restaurante reformado. Novo menu. Amada e Fernando em clima de respeito mútuo.



“Pesadelo na Cozinha” apresenta uma boa edição. Bom ritmo. Jacquin comanda com sobriedade sem humilhar os socorridos. O programa vai ao ar às quintas-feiras. O ideal seria ocupar a vaga do MasterChef nas terças. Porém, neste dia da semana, ocorre o dia mais decisivo do “BBB” que, mesmo desgastado, ainda impacta na audiência com a eliminação do competidor. O efeito colateral é enfrentar “A Praça É Nossa” que rende os melhores índices nesta faixa horária das 23 horas para o SBT.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa.





