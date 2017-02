"Fofocando" transmuta em "Fofocalizando"

Você está: FabioTV

Olá, internautas



Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Mara Maravilha andam para lá. Caminham para cá. É a velha estratégia Escravos de Jó que há algum tempo tinha sido sumido no SBT. Tira, põe...Deixa ficar. Fazem zig-zig-za.



O “Fofocando” se transmutou no “Fofocalizando”. Depois de serem jogados para manhã, retornaram à programação vespertina. Nova mudança de cenário. Novas luzes. Nova logomarca. Sai o intrépido “Homem do Saco” que, de fato, era um elemento estranho. Resgatam Décio Piccinini.



Para criar um clima de “burburinho”, Mara e Décio dividem a mesma câmera. E, no vídeo, eles não se bicam. Décio alfineta a baiana que revida o grisalho. A apresentadora sempre fala que Décio não é “gentleman”. E quando Mara fala, o jornalista faz cara de paisagem. Leo Dias continua por lá.



A maior mudança, de fato, ocorre no conteúdo da nova velha atração. As fofocas do mundo das celebridades dividem o mesmo espaço do noticiário do “mundo cão”. Na semana passada, Leão Lobo teve que cobrir um sequestro que ocorria na Zona Norte, em São Paulo. Helicóptero, ao estilo Comandante Hamilton, sobrevoava a região.



“Fofocalizando” é uma mistura de fofoca, política e principais notícias do mundo, como brada a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos. Tal novidade trouxe conteúdo ao programa. Na faixa das 15 horas, nenhuma emissora da TV aberta exibe noticiário. E a mudança para tal faixa foi uma boa solução. Tenta fugir, ao máximo, do Balanço Geral com A Hora da Venenosa e Vídeo Show. Na semana passada, a atração de Gottino, Fabiola e Lomby foi esticada até 15 horas. Nova estratégia de programação que volta a pegar Leão Lobo, Mara, Mamma e Décio.



Até aqui, “Fofocalizando” subiu um degrau nos índices de audiência. Fica ao redor dos 6 pontos. No antigo horário vespertino, marcava 5. De manhã, registrava míseros 2 pontos. Além disso, o programa conseguiu minimizar o excesso de novelas mexicanas que habita a faixa horária. E isso é bom.



