Angelique Boyer reforça faixa das novelas com "O Que a Vida Me Roubou"

Nesta semana, o SBT estreou “O Que a Vida Me Roubou”. A novela é protagonizada por dois atores de enorme sucesso entre o público que aprecia as novelas mexicanas. Após uma breve pausa, Angelique Boyer retorna como a jovem Monserrat Mendonça. E, desta vez, loiraça.



Já Sebastián Rulli interpreta o “novo milionário” Alessandro Almonte. O ator aparece também na reprise de “Rubi” que vai ao ar mais cedo na programação. O ator não envelhece. Impressionante.



Na realidade, o SBT deveria ter exibido “O Que a Vida Me Roubou” imediatamente após a bem-sucedida “Abismo de Paixão” que sustentou o êxito de “Teresa”. A emissora deve ter analisado a questão do fim do ano e das férias, além do horário. Angelique sai da faixa das 17 horas para às 19 horas. No entanto, a minha estratégia poderia ter alcançado sucesso como a tríade “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do Bairro”.



Eric del Castillo é outo ator conhecido pelos brasileiros. Ele ganhou destaque, no Brasil, em “A Mentira”, reprisada recentemente, “A Dona” e “Abismo de Paixão”. Agora, ele vive os dilemas do padre Anselmo. Já Luis Gatica reaparece em uma telenovela aqui no País. O eterno Chuy, de Marimar, interpreta o mafioso Bruno Gamboa. Envelhecido.



Os dubladores de sempre estão na nova novela exibida no SBT. A voz da Almerinda Arango, de “Abismo de Paixão”, reaparece na mãe de Monserrat. A voz de Consuelo, de “Lágrimas de Amor”, surge em uma jovenzinha na nova trama.



Angelique Boyer e Sebastián Rulli alavancam “O Que a Vida Me Roubou”. O casal arregimentou uma legião de fãs. Agora, a nova produção vem com o objetivo de recuperar os índices de audiência. Estreou com 7 pontos. A missão é ficar ao redor dos 9 pontos. “A Gata” começou na casa dos 10 pontos. Agora, amarga 6.



