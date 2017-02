Você está: Notícias

Esportes

ESPN amplia investimentos em e-Sports e lança programação dedicada na TV

Vcfaz.tv - Hoje, 15:20







ESPN amplia investimentos em e-Sports e lança programação dedicada na TV (Divulgação) ESPN amplia investimentos em e-Sports e lança programação dedicada na TV (Divulgação)

Os fãs de e-Sports terão um ano novo repleto de novidades na ESPN . Referência em conteúdo esportivo multiplataforma e primeiro canal esportivo a apostar em conteúdo exclusivo de e-Sports, a marca ampliará em 2017 o investimento na modalidade com programas semanais na TV, além da transmissão de novos campeonatos em distintas categorias de games.



Três programas fixos estarão na grade da ESPN+ a partir de fevereiro. Às quintas-feiras o “ Multiplayer ” apresentará um simulador de eSports, trazendo aos fãs as experiências de jogo dos games em um programa de uma hora de duração. Às sextas o “ Match Making ” exibirá os principais temas do mercado brasileiro de games, entrevistas de jogadores profissionais e cobertura das competições disputadas no Brasil. Aos sábados pela manhã o “ Arena eSports ” mostrará os principais acontecimentos do mercado internacional, com entrevistas de jogadores norte-americanos, europeus e asiáticos, além de review dos principais torneios pelo mundo.



Outro destaque no calendário 2017 é a parceria entre ESPN e ESL, produtora de eventos de e-Sports, em acordo que prevê a exibição das modalidades da Brasil Premier League. Ao longo do ano mais de 100 eventos de e-Sports organizados pela ESL serão exibidos pela ESPN+ e pelo WatchESPN , totalizando mais de 200 horas de transmissão, conforme anúncio na Campus Party nesta quinta-feira. Entre as modalidades a serem exibidas semanalmente estão Clash Royale, League of Legends, HearthStone, Overwatch e Counter Strike.



De acordo com Alexandre Biancamano, diretor de Novos Negócios da ESPN no Brasil, os investimentos marcam uma nova fase dos eSports dentro da empresa. “ A criação de uma grade fixa de eSports dentro de nossos canais é a prova do crescimento do público que busca esse tipo de conteúdo. Com orgulho por termos sido o primeiro canal esportivo a criar uma vertical dedicada aos eSports, nosso objetivo é estar cada vez mais próximo dos fãs nas mais variadas plataformas e modalidades ”, destaca o executivo. Os fãs deterão um ano novo repleto de novidades na. Referência em conteúdo esportivo multiplataforma e primeiro canal esportivo a apostar em conteúdo exclusivo de e-Sports, a marca ampliará em 2017 o investimento na modalidade com programas semanais na TV, além da transmissão de novos campeonatos em distintas categorias de games.Três programas fixos estarão na grade daa partir de fevereiro. Às quintas-feiras o “” apresentará um simulador de eSports, trazendo aos fãs as experiências de jogo dos games em um programa de uma hora de duração. Às sextas o “” exibirá os principais temas do mercado brasileiro de games, entrevistas de jogadores profissionais e cobertura das competições disputadas no Brasil. Aos sábados pela manhã o “” mostrará os principais acontecimentos do mercado internacional, com entrevistas de jogadores norte-americanos, europeus e asiáticos, além de review dos principais torneios pelo mundo.Outro destaque no calendário 2017 é a parceria entre ESPN e ESL, produtora de eventos de e-Sports, em acordo que prevê a exibição das modalidades da Brasil Premier League. Ao longo do ano mais de 100 eventos de e-Sports organizados pela ESL serão exibidos pelae pelo, totalizando mais de 200 horas de transmissão, conforme anúncio na Campus Party nesta quinta-feira. Entre as modalidades a serem exibidas semanalmente estão Clash Royale, League of Legends, HearthStone, Overwatch e Counter Strike.De acordo com Alexandre Biancamano, diretor de Novos Negócios da ESPN no Brasil, os investimentos marcam uma nova fase dos eSports dentro da empresa. “”, destaca o executivo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).