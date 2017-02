Você está: Notícias

5 Waves, 5 Continents

Em nova série do OFF, surfista basco viaja o mundo em busca da onda perfeita

Kepa Acero protagoniza "5 Waves, 5 Continents" (Divulgação) Kepa Acero protagoniza "5 Waves, 5 Continents" (Divulgação)



Nesta segunda (06), o canal OFF estreia a série internacional "5 Waves, 5 Continents” que traz o surfista basco Kepa Acero em sua busca por ondas únicas e nunca antes surfadas ao redor dos cinco continentes do globo.



Durante essa viagem, ele descobre novas pessoas e culturas, enquanto registra suas experiências em vídeo, para compartilhar com seus amigos, familiares e toda a comunidade do surfe. Kepa é um exemplo de alguém que ama viver e buscar sempre o desconhecido, com o objetivo de compartilhar os simples prazeres da natureza, do descobrimento e do contato humano.



