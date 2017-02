Você está: Notícias

Nas madrugadas

"Legends of Tomorrow" chega à TV aberta na Globo

robertoscalon - Hoje, 01:58







"Legends of Tomorrow" estreia na Globo (Divulgação/Warner) "Legends of Tomorrow" estreia na Globo (Divulgação/Warner)



Nesta segunda (06), a Globo passa a exibir "Lendas do Amanhã" ( "Legends of Tomorrow" ) nas suas madrugadas. A série inédita ocupa o lugar da segunda temporada de "Flash" e reune uma quantidade inédita de heróis da DC Comics na TV, incluindo Eléktron, Canário Branco, Nuclear, a dupla Onda Térmica e Capitão Frio.



Na série, quando heróis sozinhos não são o suficiente... o mundo precisa de lendas. Já tendo visto o futuro, um deles irá desesperadamente tentar impedi-lo de acontecer. Rip Hunter, o viajante do tempo, recebe a tarefa de reunir um disforme grupo de heróis e vilões para confrontar uma ameaça difícil de parar; uma que não ameaça somente a integridade do planeta, mas do próprio tempo como uma entidade.



"Lendas do Amanhã" ( "Legends of Tomorrow" ) estreia dia 06 de fevereiro , logo após o "Jornal da Globo". Nesta segunda (06), a Globo passa a exibir) nas suas madrugadas. A série inédita ocupa o lugar da segunda temporada dee reune uma quantidade inédita de heróis da DC Comics na TV, incluindo Eléktron, Canário Branco, Nuclear, a dupla Onda Térmica e Capitão Frio.Na série, quando heróis sozinhos não são o suficiente... o mundo precisa de lendas. Já tendo visto o futuro, um deles irá desesperadamente tentar impedi-lo de acontecer. Rip Hunter, o viajante do tempo, recebe a tarefa de reunir um disforme grupo de heróis e vilões para confrontar uma ameaça difícil de parar; uma que não ameaça somente a integridade do planeta, mas do próprio tempo como uma entidade.) estreia dia, logo após o





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).