Março: Tuca Andrada estrela "Poltrona 27", nova série original do Canal Brasil

robertoscalon - Hoje, 02:14







Tuca Andrada em "Poltrona 27" (Divulgação) Tuca Andrada em "Poltrona 27" (Divulgação)



Em março, o Canal Brasil estreia a série "Poltrona 27" . Baseada no livro homônimo de Carlos Herculano Lopes, um misto de ficção e autobiografia, para contar as muitas histórias ouvidas por ele nas viagens pelo interior do estado de Minas Gerais. Dirigido por Paulo Thiago e estrelado por Tuca Andrada, a produção apresenta uma série de casos intrigantes e misteriosos da vida de totais estranhos.



Na série, Francisco (Tuca Andrada) está sempre sentado na poltrona de número 27, e o assento ao seu lado está vazio. A cada parada pelo caminho, um novo companheiro acomoda-se na cadeira, e o narrador dessa história começa a trocar experiências com seu acompanhante. Os viajantes narram casos sobrenaturais, relatam acontecimentos familiares e problemas do passado. O balanço do trajeto convida para o ombro amigo, sempre disposto a ouvir as histórias do conterrâneo que viaja no banco adjacente.



Em seis episódios, "Poltrona 27" estreia dia 06 de março , às 21h no Canal Brasil.



