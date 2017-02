Você está: Notícias

Filmes do mês

Março: Telecine Cult estreia "O Conto dos Contos" e suspense brasileiro

robertoscalon - Hoje, 02:49







O "Conto dos Contos" estreia no Telecine Cult (Divulgação/Mares) O "Conto dos Contos" estreia no Telecine Cult (Divulgação/Mares)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão , as novidades da rede Telecine para março. Um dos destaques do Telecine Cult é a superprodução francesa "O Conto dos Contos" . Estrelada por Vincent Cassel e Salma Hayek, a produção se passa no reino de Longtrellis, onde o rei e a rainha vivem com a frustração de não poder ter filhos. Eles buscam uma solução, porém, toda vida criada exige uma perda, para que o equilíbrio seja mantido. O longa estreia no dia 30 de março , às 22h.



Uma série de assassinatos mexe com a rotina de jovens da Barra da Tijuca, no Rio em "Mate-me Por Favor" ( 02 de março , às 20h). Bia, uma jovem de quinze anos e João, seu irmão de 25 anos de idade, tem a rotina alterada por uma série de assassinatos sombrios. Este caso acaba ilustrando alguns dos principais problemas enfrentados pela juventude atual. No drama "Astrágalo" ( 21 de março , às 22h), Albertine, uma jovem de dezenove anos, pula da muro da prisão onde está cumprindo pena e acaba se machucando na queda, quebrando um osso do pé. Ela recebe a ajuda de Julien, que consegue abrigar a moça na casa de um amigo. Mas quando Julien acaba preso, Albertine precisará fazer tudo o que for necessário para sobreviver nas ruas de Paris.



Na comédia romântica francesa "Um Amor à Altura" ( 05 de março , às 22h), Diane, uma advogada, recém-solteira, recebe um telefonema de Alexandre, um arquiteto charmoso que ela nunca conheceu, e que irá ajudá-la a encontrar seu telefone perdido. Quando eles se encontram, a reunião toma um rumo inesperado. Ele mede apenas 1,36 m. Já no drama francês "Senso de Humor" ( 14 de março , às 22h), Elise trabalha em um grande museu parisiense, vive sozinha com Leo, seu filho de dez anos de idade. Ela está tendo um caso de amor com um homem chamado Paul, mas sua atração por ele é caótico e vem acompanhada por sua violenta necessidade de afastá-lo. Ao mesmo tempo, Leo e Paul começam a se conhecer.



O drama "Maravilhoso Boccaccio" ( 07 de março , às 22h) se passa em 1348, quando a peste negra está atingindo brutalmente Florença, na Itália. Tentando fugir do sentimento de morte que ronda o lugar, um grupo de dez jovens, 7 mulheres e 3 homens, decide fugir para uma casa no campo, onde eles contam diversas histórias para passar o tempo, todas elas envolvendo o amor. Entre algumas questões morais e as tarefas necessárias para sobreviver, eles aguardam a decisão sobre quando vão voltar para a cidade.



Saiba mais:

Março: Telecine Premium traz novos filmes de X-Men e Tartarugas Ninja

Março: Telecine estreia novo filme dos irmãos Coen, drama médico nacional e mais

Fevereiro: "As Memórias de Marnie" e filme indicado ao Oscar estreiam no Telecine Cult

Fevereiro: Aventura épica "Deuses do Egito" estreia no Telecine Premium

Fevereiro: Telecine traz comédia com Ingrid Guimarães e drama com Hugh Jackman continua trazendo em, as novidades da redepara março. Um dos destaques doé a superprodução francesa. Estrelada por Vincent Cassel e Salma Hayek, a produção se passa no reino de Longtrellis, onde o rei e a rainha vivem com a frustração de não poder ter filhos. Eles buscam uma solução, porém, toda vida criada exige uma perda, para que o equilíbrio seja mantido. O longa estreia no dia, às 22h.Uma série de assassinatos mexe com a rotina de jovens da Barra da Tijuca, no Rio em, às 20h). Bia, uma jovem de quinze anos e João, seu irmão de 25 anos de idade, tem a rotina alterada por uma série de assassinatos sombrios. Este caso acaba ilustrando alguns dos principais problemas enfrentados pela juventude atual. No drama, às 22h), Albertine, uma jovem de dezenove anos, pula da muro da prisão onde está cumprindo pena e acaba se machucando na queda, quebrando um osso do pé. Ela recebe a ajuda de Julien, que consegue abrigar a moça na casa de um amigo. Mas quando Julien acaba preso, Albertine precisará fazer tudo o que for necessário para sobreviver nas ruas de Paris.Na comédia romântica francesa, às 22h), Diane, uma advogada, recém-solteira, recebe um telefonema de Alexandre, um arquiteto charmoso que ela nunca conheceu, e que irá ajudá-la a encontrar seu telefone perdido. Quando eles se encontram, a reunião toma um rumo inesperado. Ele mede apenas 1,36 m. Já no drama francês, às 22h), Elise trabalha em um grande museu parisiense, vive sozinha com Leo, seu filho de dez anos de idade. Ela está tendo um caso de amor com um homem chamado Paul, mas sua atração por ele é caótico e vem acompanhada por sua violenta necessidade de afastá-lo. Ao mesmo tempo, Leo e Paul começam a se conhecer.O drama, às 22h) se passa em 1348, quando a peste negra está atingindo brutalmente Florença, na Itália. Tentando fugir do sentimento de morte que ronda o lugar, um grupo de dez jovens, 7 mulheres e 3 homens, decide fugir para uma casa no campo, onde eles contam diversas histórias para passar o tempo, todas elas envolvendo o amor. Entre algumas questões morais e as tarefas necessárias para sobreviver, eles aguardam a decisão sobre quando vão voltar para a cidade.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).