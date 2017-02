Você está: FabioTV

Fazenda em luto: Heloisa Faissol morre aos 46 anos

Nesta sexta-feira (03/02), um fato chocou os telespectadores de “A Fazenda”. Heloisa Faissol foi encontrada morta em seu apartamento no Rio de Janeiro. Pelo próprio filho. A “socialite” chamou a atenção da mídia por ser uma funkeira oriunda da elite. Por isso, a Record convocou a carioca para a tumultuada sétima temporada de “A Fazenda”.



No balanço final do reality, publiquei sobre a participação de “Helô”: “falou suas verdades no jogo. Enfrentou, sem reservas, os inimigos. Foi “esperta” ao colar em Babi. Porém, ficou nisso”. Lembro, perfeitamente, da sua decepção com D.H no final do jogo.



No site, em 2015, publiquei algumas falas proferidas no “Roberto Justus +”. “Aos 21 anos, fugi de casa com seis malas. Peguei o mapa e pensei: (vou para) Porto Alegre. Se é Alegre, deve ter pessoas felizes. E fui para lá.. Já tentei namorar um médico, mas foi me dando nos nervos. Parece quando você pede o jantar e fica faltando alguma coisa. Pessoa que é muito certinha me cansa”....Talvez, ela se cansou da vida.



O apresentador Britto Jr. lamentou o ocorrido no Twitter. “Meus sentimentos à família de @heloisafaissol gostava muito dela e marcou pela inteligência no jogo”, disse o jornalista. Já no programa “A Tarde é Sua”, Sonia Abrão abordou o fato. E quem estava lá? Isso mesmo, Felipeh Campos. Ele era um desafeto declarado de Helô. Felipe disse que fez as pazes com a “ex-rival” aqui na vida real. Posou de bom moço.



Na realidade, Helô enfrentava instabilidade emocional e a mídia, de certa forma, explorou isso. Nosso sentimento de pesar aos familiares, amigos e fãs de Heloisa Faissol.



