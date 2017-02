Você está: FabioTV

Argentinas ganham destaque na TV brasileira

Olá, internautas



A TV brasileira, cada vez mais, recebe contribuição de profissionais vindos de outros países. Atualmente, duas argentinas chamam a atenção no universo televisivo tupiniquim.



O SBT resgatou o ótimo “Supernanny”, comandado pela argentina Cris Poli. A pedagoga passa lições importantes aos telespectadores sobre a criação dos filhos. E também conselhos aos pais. E todo mundo no cantinho da disciplina!



A emissora tenta fixar uma nova faixa para os realities. A atração vai ao ar às 19 horas. Antes, Ticiana Villas Boas ocupou a vaga com o Duelo de Mães. Na realidade, o canal deveria exibir Supernanny na tradicional faixa das 21h30, após o “Esquadrão da Moda”. O telespectador já criou o hábito por ali.



Paola Carosella é outra argentina de grande destaque na TV brasileira. A jurada do “MasterChef” passa, ao público, a imagem de respeito à cozinha e aos concorrentes do talent show. É uma das mais queridas do programa da Band. Traz conteúdo e não fica só na pose.



Além disso, o SBT reprisa “Chiquititas”, obra argentina que captura a atenção de milhões de brasileiros desde os anos 90.



Em recente abordagem neste espaço, comentamos sobre o sucesso da novela brasileira “Os Dez Mandamentos” na Argentina. Agora, ressaltamos o êxito de argentinas aqui no País. O intercâmbio entre brasileiros e ”hermanos” deveria se aprofundar cada vez mais. Sem muros.



