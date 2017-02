Você está: Notícias

Audiência

Encrenca chega a 6 pontos e garante quarto lugar para a RedeTV!

Vcfaz.tv - Hoje, 15:30







Encrenca chega a 6 pontos e garante quarto lugar para a RedeTV! (Divulgação) Encrenca chega a 6 pontos e garante quarto lugar para a RedeTV! (Divulgação)

O ' Encrenca ' tem garantido bons índices de audiência para a RedeTV! a cada domingo.



Neste último, dia 5 de fevereiro, não foi diferente. A atração apresentada por Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça registrou 4.8 pontos de média, com picos de 6.3 e share de 7.5%, números que garantiram o quarto lugar no ranking de canais abertos para a emissora.



