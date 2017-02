Você está: Notícias

Racismo?

Luciana Gimenez recebe Marcão do Povo, demitido após polêmica

Nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, Luciana Gimenez recebe ao vivo, no palco do ' SuperPop ', Marcão do Povo .



O apresentador vai falar, pela primeira vez na televisão brasileira, sobre a polêmica envolvendo a cantora Ludmilla e sua demissão na emissora que trabalhava.



Com apresentação de Luciana Gimenez e direção de Rafael Venturini, o SuperPop vai ao ar às segundas e quartas-feiras, às 22h30, pela RedeTV!





