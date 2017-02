Você está: Notícias

Food Network estreia Sabotagem no Acampamento

O canal de televisão por assinatura Food Network estreia dia 21 de fevereiro, às 22h00, a série Sabotagem no Acampamento , com Alton Brown. Nele, doze chefs são desafiados, em meio a natureza e imprevistos, a encantar o apresentador com pratos saborosos e bem finalizados.



Sabotagem no Acampamento segue a mesma linha de Mestres da Sabotagem com um prêmio de US $ 75.000, onde os participantes, ao longo do programa, sabotam seus adversários. A grande diferença entre eles está no local em que o programa é transmitido, pois Mestres da Sabotagem está situado em uma área secreta e ao ar livre.



