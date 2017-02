Você está: Notícias

Animal Planet estreia a minissérie Coração de Urso

Animal Planet estreia a série Coração de Urso (Divulgação) Animal Planet estreia a série Coração de Urso (Divulgação)

Há quatro anos, Jeff Watson resgatou dois pequenos ursos-pardos, com semanas de vida, e fez as vezes de mãe dos filhotes. Treinador especializado na espécie há quase três décadas, ele agora enfrenta um desafio profissional de contornos dramáticos: preparar os já crescidos Bob e Screech para viverem na natureza selvagem.



As câmeras do Animal Planet acompanham a missão de Jeff na minissérie Coração de Urso (Project Grizzly), com estreia na quarta-feira, 8 de fevereiro, às 22h20. Em seis episódios de uma hora, a atração segue a incursão dos três, humano e ursos, a uma região remota no estado americano de Indiana, onde Jeff assume a difícil tarefa de adaptar os animais, que hoje pesam mais de 300 quilos, ao habitat de onde eles jamais deveriam ter sido tirados.



