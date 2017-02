Ney Matogrosso e Juliano Cazarré participam de homenagem no "Amor & Sexo"

Você está: Notícias

Se o empoderamento feminino deu tanto o que falar no programa de estreia, com a mulherada afirmando a dor e a delícia de ser quem é, agora chegou a vez dos homens .



Nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, Fernanda Lima faz uma homenagem ao sexo masculino e ao homem contemporâneo no ‘ Amor & Sexo ’, mostrando que, como já dizia Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o lado masculino de ninguém. Quem vai atestar isso são os convidados Ney Matogrosso , Juliano Cazarré e o cantor Matheus VK , que embalou um ‘rebolaço’ contra o machismo.



“’ Homem que é homem engole o choro’. Precisamos falar sobre isso ”, sentencia de cara a apresentadora. Durante a discussão, a sexóloga Regina Navarro Lins afirma que o machismo faz tão mal aos homens quanto às mulheres: “ É uma tragédia coletiva em todas as fases da vida ”.



A identificação dos convidados foi imediata, que foram mostrando as mais variadas facetas de ser homem, ser vítima do machismo e tentar se livrar das amarras dessa cultura para não se tornar também um machista. “ Meu pai nunca foi do tipo que diz que, se apanhar na rua, vai apanhar em casa depois. Num país muito machista como o nosso isso é um privilégio ”, conta Cazarré.



