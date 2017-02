Você está: Notícias

Mercado

BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil

Vcfaz.tv - Hoje, 15:48







BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil (Divulgação) BBC Worldwide reforça sua equipe no Brasil (Divulgação)

A BBC WorldwideLatin America/US Hispanic , o braço comercial e subsidiária integral da British Broadcasting Corporation (BBC) , anunciou hoje o reforço da equipe da companhia em São Paulo, para atender melhor à crescente demanda por conteúdo premium britânico no Brasil.



As mudanças refletem o compromisso da BBC Worldwide com o mercado brasileiro e seguem o acordo de produção plurianual com a Endemol Shine Brasil. O objetivo é trazer ao público local alguns dos melhores conteúdos internacionais em séries, realities (produções não roteirizadas) e formatos de programas do catálogo da BBC Worldwide.



O catálogo atualmente consiste em programação premium de alta qualidade em todos os gêneros, que está disponível para TV aberta e TV paga, assim como serviços OTT (over-the-top) de streaming de vídeo no país.



Entre os novos profissionais da equipe em São Paulo, está Carolina Alckmin que chega como Produtora de Desenvolvimento para o Brasil. Nesta função, Carolina, que anteriormente trabalhou na TV Globo e na produtoras O2, Tangerina e Maria Bonita, será responsável pelo desenvolvimento de novos projetos e formatos para o mercado nacional. Ela trabalhará junto ao parceiro de produção local da BBC no Brasil, a Endemol Shine, e responderá diretamente a Anna Gordon , Vice-Presidente Executiva e Gerente Geral da BBC Worldwide para a América Latina e mercado hispânico nos Estados Unidos.



Para dar suporte às crescentes vendas de conteúdo no Brasil, Luiz Eduardo Silva Soares , ex-TV Record, juntou-se recentemente à equipe como Coordenador de Vendas Digitais, respondendo à experiente profissional do mercado Paula Teruko , Gerente de Vendas de Conteúdo da BBC Worldwide no Brasil. , o braço comercial e subsidiária integral da British Broadcasting Corporation (BBC) , anunciou hoje o reforço da equipe da companhia em São Paulo, para atender melhor à crescente demanda por conteúdobritânico no Brasil.As mudanças refletem o compromisso dacom o mercado brasileiro e seguem o acordo de produção plurianual com a Endemol Shine Brasil. O objetivo é trazer ao público local alguns dos melhores conteúdos internacionais em séries, realities (produções não roteirizadas) e formatos de programas do catálogo da BBC Worldwide.O catálogo atualmente consiste em programação premium de alta qualidade em todos os gêneros, que está disponível para TV aberta e TV paga, assim como serviços OTT (over-the-top) de streaming de vídeo no país.Entre os novos profissionais da equipe em São Paulo, estáque chega como Produtora de Desenvolvimento para o Brasil. Nesta função, Carolina, que anteriormente trabalhou na TV Globo e na produtoras O2, Tangerina e Maria Bonita, será responsável pelo desenvolvimento de novos projetos e formatos para o mercado nacional. Ela trabalhará junto ao parceiro de produção local da BBC no Brasil, a Endemol Shine, e responderá diretamente a, Vice-Presidente Executiva e Gerente Geral da BBC Worldwide para a América Latina e mercado hispânico nos Estados Unidos.Para dar suporte às crescentes vendas de conteúdo no Brasil,, ex-TV Record, juntou-se recentemente à equipe como Coordenador de Vendas Digitais, respondendo à experiente profissional do mercado, Gerente de Vendas de Conteúdo da BBC Worldwide no Brasil.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).