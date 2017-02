Você está: Notícias

Nova Atração

Março: A Família Happos estreia no Boomerang

Lucasfrade - Ontem, 09:48







A família Happos vive num cercado localizado num parque para safári. Pela manhã, o parque é aberto a visitantes humanos que passam pelos Happos e os fotografam se lambuzando na lama, fazendo nada em volta da piscina e dormindo sob a sombra das árvores. Mas, quando o último carro vai embora e os portões se fecham, os Happos saltam da lama, deixam a preguiça de lado e se preparam. Chegou a hora de se divertir com as aventuras mais malucas! The Happos Family estreia no sábado, 4 de março, com exibição todo sábado, às 10h55, e reapresentações às 14h55. Só no Boomerang!





