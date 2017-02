Você está: Notícias

Destaques

Março: Pompeia é um dos Megafilmes da TNT

Lucasfrade - Ontem, 10:10







(Divulgação) (Divulgação)

Em março, a TNT irá estrear os Megafilmes Minha mãe é uma peça, Pompeia, A Hora Mais Escura e O Cavaleiro Solitário .



Minha Mãe é Uma Peça

Dia 05, às 21h30



Dona Hermínia é uma mãe divorciada que resolve sair de casa após se decepcionar com os seus três filhos: Marcelina, Juliano e Garib. Durante uma conversa, eles dizem que a consideram insuportável e decide passar uns dias com sua tia Zélia. Durante esse tempo, fala sobre a relação com cada um deles



Pompeia

Dia 21, às 22h08



Milo é apenas um garoto quando vê sua família ser brutalmente assassinada pelo exército do senador Corvis, um ambicioso e sanguinário representante da dominação. Mais de quinze anos depois de vagar sozinho pelo mundo, é capturado como escravo e transformado em gladiador. Agora a caminho de Pompeia, ele terá de enfrentar perigos inimagináveis para salvar seu melhor amigo que está preso dentro do coliseu local e batalhar pelo seu verdadeiro amor. Ao mesmo tempo, ele terá que fugir de uma terrível erupção vulcânica que pode destruir sua cidade para sempre.



A Hora Mais Escura

Dia 26, às 21h30



Recrutada pela Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos logo após o ensino médio, Maya é uma inexperiente agente responsável por trabalhar exclusivamente para neutralizar a Al Qaeda. Ela recebe seu primeiro trabalho de campo após os atentados de 11 de setembro como analista de interrogatórios. Seu objetivo final é encontrar e capturar o terrorista Osama Bin Laden. Ela participa de forma relutante de torturas e precisa lidar com seus sentimentos para ter sucesso. Aos poucos, as coisas mudam, as técnicas mudam, mas seu foco continua o mesmo: Encontrar e neutralizar Bin Laden, mas isso a coloca em choque com pessoas poderosas que ficam entre ela e seu objetivo. Finalmente, em 2011, parece que seu trabalho será recompensado.



O Cavaleiro Solitário

Dia 19, às 21h30



Tonto, o espírito guerreiro nativo Americano, narra as histórias não contadas que transformaram John Reid um homem da lei, em uma lenda em todo o país. Reid é abandonado para morrer, após uma emboscada ao lado de cinco patrulheiros do Texas. Encontrado à beira da morte, Reid recebe os cuidados do índio Tonto enquanto alimenta sua sede de vingança. Reestabelecido, ele passa a usar a máscara do Cavaleiro Solitário e sai em busca dos assassinos de seus companheiros para aplicar a justiça nas terras sem lei do Texas. Em março, a TNT irá estrear os MegafilmesDia 05, às 21h30Dona Hermínia é uma mãe divorciada que resolve sair de casa após se decepcionar com os seus três filhos: Marcelina, Juliano e Garib. Durante uma conversa, eles dizem que a consideram insuportável e decide passar uns dias com sua tia Zélia. Durante esse tempo, fala sobre a relação com cada um delesDia 21, às 22h08Milo é apenas um garoto quando vê sua família ser brutalmente assassinada pelo exército do senador Corvis, um ambicioso e sanguinário representante da dominação. Mais de quinze anos depois de vagar sozinho pelo mundo, é capturado como escravo e transformado em gladiador. Agora a caminho de Pompeia, ele terá de enfrentar perigos inimagináveis para salvar seu melhor amigo que está preso dentro do coliseu local e batalhar pelo seu verdadeiro amor. Ao mesmo tempo, ele terá que fugir de uma terrível erupção vulcânica que pode destruir sua cidade para sempre.Dia 26, às 21h30Recrutada pela Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos logo após o ensino médio, Maya é uma inexperiente agente responsável por trabalhar exclusivamente para neutralizar a Al Qaeda. Ela recebe seu primeiro trabalho de campo após os atentados de 11 de setembro como analista de interrogatórios. Seu objetivo final é encontrar e capturar o terrorista Osama Bin Laden. Ela participa de forma relutante de torturas e precisa lidar com seus sentimentos para ter sucesso. Aos poucos, as coisas mudam, as técnicas mudam, mas seu foco continua o mesmo: Encontrar e neutralizar Bin Laden, mas isso a coloca em choque com pessoas poderosas que ficam entre ela e seu objetivo. Finalmente, em 2011, parece que seu trabalho será recompensado.Dia 19, às 21h30Tonto, o espírito guerreiro nativo Americano, narra as histórias não contadas que transformaram John Reid um homem da lei, em uma lenda em todo o país. Reid é abandonado para morrer, após uma emboscada ao lado de cinco patrulheiros do Texas. Encontrado à beira da morte, Reid recebe os cuidados do índio Tonto enquanto alimenta sua sede de vingança. Reestabelecido, ele passa a usar a máscara do Cavaleiro Solitário e sai em busca dos assassinos de seus companheiros para aplicar a justiça nas terras sem lei do Texas.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).