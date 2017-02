Você está: Notícias

Playtv negocia novos animes para 2017

A Playtv é a nova queridinha dos fãs de anime. O canal que é o único que ainda aposta no gênero, está em negociações para estrear um novo título para este ano. Segundo o site ANMTV, o canal sondou Inuyasha, One Punch Man e Os Cavaleiros do Zodíaco Ômega .



Já sobre Bleach e Yugioh , a Playtv está em negociações avançadas para trazer novas temporadas. A situação de Naruto Shippuden é mais complicada, já que depende de dublagem. Porém o canal aproveitou para dizer que os valores são bastante elevados, e que as negociações não estão fáceis, já que as distribuidoras não aceitam reduzir valores, mesmo que o canal transmita as animações em horário nobre.



