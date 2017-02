Você está: Notícias

Cinema

Bilheteria cresce e filmes brasileiros batem recorde de lançamentos em 2016

A Agência Nacional do Cinema publicou no último dia 30 de janeiro, o Informe Preliminar de Acompanhamento de Mercado , contendo os números do segmento de exibição em 2016.



O ano foi bom para o mercado, com crescimento no total de bilhetes vendidos, e especialmente marcante para o cinema brasileiro. A quantidade de filmes lançados, 143 filmes com 97 obras de ficção, é uma marca recorde para toda a história do cinema brasileiro.



Já o total de ingressos vendidos, que atingiu a marca de 30,4 milhões , é o melhor resultado desde 1984. A participação de público dos filmes nacionais chegou a 16,5%, contra 13% no ano anterior.



O principal destaque do ano é o crescimento do mercado de cinema no Brasil, que mostra forte resiliência frente a crise econômica. Os 184,3 milhões de bilhetes vendidos em 52 semanas cinematográficas representam crescimento real pelo oitavo ano consecutivo com taxas muito expressivas nos dois últimos anos de recessão. As receitas de bilheteria superaram R$2,6 bilhões em 2016.



“ Desde 2009, temos crescimento real do mercado de salas de cinema, apesar das oscilações da conjuntura econômica do país. Isso mostra a força do cinema na vida dos brasileiros, e o empenho das distribuidoras e dos exibidores. O audiovisual brasileiro mantém seu vigor ao longo dos anos graças ao talento dos nossos profissionais. A ANCINE mantém uma política pública sólida para apoiar e desenvolver esse trabalho, sempre em diálogo com o setor. Seguem fortes os investimentos em produção, distribuição e na expansão do parque exibidor ”, analisa o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel. publicou no último dia 30 de janeiro, o, contendo os números do segmento de exibição em 2016.O ano foi bom para o mercado, com crescimento no total de bilhetes vendidos, e especialmente marcante para o cinema brasileiro. A quantidade de filmes lançados,com 97 obras de ficção, é uma marca recorde para toda a história do cinema brasileiro.Já o total de ingressos vendidos, que atingiu a marca de, é o melhor resultado desde 1984. A participação de público dos filmes nacionais chegou a 16,5%, contra 13% no ano anterior.O principal destaque do ano é o crescimento do mercado de cinema no Brasil, que mostra forte resiliência frente a crise econômica. Osde bilhetes vendidos em 52 semanas cinematográficas representam crescimento real pelo oitavo ano consecutivo com taxas muito expressivas nos dois últimos anos de recessão. As receitas de bilheteria superaramem 2016.”, analisa o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel.





