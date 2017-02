Você está: Notícias

Canais alemães da rede Deutsche Welle ganham novo nome

A rede de canais alemães Deutsche Welle ganham novos nomes nesta última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. A mudança inclui ainda novidades na grade de programação.



A rede possui dois canais diferentes para o continente americano. O antigo sinal DW Latinoamérica passa a se chamar DW Español . Já o DW Amerika é rebatizado de DW Deutsch+ .



O novo DW Deutsch+ é o sinal mais comum comercializado pelas operadoras brasileiras. Sua programação é composta por 20 horas de transmissão exclusivamente em alemão e 4 horas em inglês. A nova grade deve ganhar novos formatos de programas nas próximas semanas.



Já o DW Español é menos conhecido do público em geral e traz uma grade de 24 horas de programação em espanhol para o público latino. Sua grade é composta por noticiários de hora em hora, documentários e revistas sobre saúde, esportes, tecnologia e outros.





