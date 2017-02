Você está: Notícias

Nickelodeon estreia programa de pegadinhas

A Nickelodeon estreia "Rank the Prank" , a nova série que mistura a imaginação incrível de crianças com habilidades em efeitos especiais.



Neste programa de pegadinhas estão no controle da situação, duas equipes unem forças com gurus profissionais de efeitos especiais para planejar, preparar e executar verdadeiras travessuras. As equipes são avaliadas por um júri formado por crianças que irá decidir qual deles leva o bolo da vitória. A equipe vencedora é premiada ainda com a chance de organizar uma pegadinha para família e amigos.



