Você está: Notícias

Nova temporada

Vencedora do Emmy, "The Man in the High Castle" tem novos episódios na Amazon

robertoscalon - Hoje, 12:03







"The Man in High Castle" tem nova temporada na Amazon (Divulgação/Amazon) "The Man in High Castle" tem nova temporada na Amazon (Divulgação/Amazon)



Nesta sexta (10), a Amazon Prime Video disponibiliza a segunda temporada da série original vencedora do Emmy, "The Man in the High Castle ".



Baseado no romance histórico de 1962 de Philip K. Dick, vencedor do Hugo Award, a segunda temporada da série dramática continua a explorar o que teria acontecido se os Países Aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha controla grande parte da Costa Leste e o Japão a Costa Oeste, as Montanhas Rochosas tornam-se uma "zona neutra" - e marco zero para uma resistência, liderada por uma misteriosa figura conhecida apenas como "The Man in the High Castle".



Na nova temporada, que traz Stephen Root como o personagem-título, a paz entre a Alemanha e o Japão está em equilíbrio e a urgência de encontrar “o homem no castelo” se torna ainda mais desesperada. Enquanto isso, as revelações sobre os filmes definem nossos personagens em um caminho de colisão, cujo resultado poderia ter repercussões devastadoras. "The Man in the High Castle " traz as estrelas Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel De La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote, Callum Keith Rennie, com Cary-Hiroyuki Tagawa, e Rufus Sewell. A série foi criada por Frank Spotnitz, Daniel Percival, Erik Oleson, Isa Dick Hackett, Richard Heus, Ridley Scott e David W. Zucker, também produtores executivos.



A segunda temporada de "The Man in the High Castle " estreia dia 10 de fevereiro no Amazon Prime Video . Nesta sexta (10), adisponibiliza a segunda temporada da série original vencedora do Emmy,".Baseado no romance histórico de 1962 de Philip K. Dick, vencedor do Hugo Award, a segunda temporada da série dramática continua a explorar o que teria acontecido se os Países Aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha controla grande parte da Costa Leste e o Japão a Costa Oeste, as Montanhas Rochosas tornam-se uma "zona neutra" - e marco zero para uma resistência, liderada por uma misteriosa figura conhecida apenas como "The Man in the High Castle".Na nova temporada, que traz Stephen Root como o personagem-título, a paz entre a Alemanha e o Japão está em equilíbrio e a urgência de encontrar “o homem no castelo” se torna ainda mais desesperada. Enquanto isso, as revelações sobre os filmes definem nossos personagens em um caminho de colisão, cujo resultado poderia ter repercussões devastadoras." traz as estrelas Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, DJ Qualls, Joel De La Fuente, Brennan Brown, Bella Heathcote, Callum Keith Rennie, com Cary-Hiroyuki Tagawa, e Rufus Sewell. A série foi criada por Frank Spotnitz, Daniel Percival, Erik Oleson, Isa Dick Hackett, Richard Heus, Ridley Scott e David W. Zucker, também produtores executivos.A segunda temporada de" estreia diano





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 2 comentário(s).