Canal E! estreia nova temporada de "Project Runway"

O reality show "Project Runway" é o programa de competição mais assistido de TV paga nos Estados Unidos e ganha uma nova temporada no canal E!. Apresentado pela supermodel e expert de moda Heidi Klum, a série de sucesso "Project Runway" dá a oportunidade aos designers de lançarem suas carreiras na moda, sob os olhos atentos do mentor e CCO da Liz Clairbone, Tim Gunn, junto com os jurados Michael Kors e Nina Garcia. Celebrando seu 10º aniversário nessa temporada, o reality continua sendo o alto padrão dos programas de reality show de moda.



