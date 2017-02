Você está: Notícias

Globo transmite a volta de Anderson Silva ao UFC

Globo transmite a volta de Anderson Silva ao UFC



O card do UFC 208 acontece neste sábado (11), no Brooklyn, nos Estados Unidos, será transmitido pela Rede Globo . Contudo, devido a questões contratuais, as lutas não será transmitidas ao vivo, e sim com um atraso de 30 minutos na transmissão, de acordo com o contrato firmado para transmissões de eventos que ocorrem fora do Brasil.



O card contará com a presença de três importantes nomes brasileiros na porção principal do show: Anderson Silva, Ronaldo Jacaré e Glover Teixeira, que enfrentam Derek Brunson, Tim Boestch e Jared Cannonier, respectivamente. Além do trio, mais dois representantes do Brasil estão escalados: Wilson Reis, que encara Yuta Sasaki, e Roan ‘Jucão’ Carneiro, que mede forças contra Ryan LaFlare. Na luta principal da noite, Holly Holm e Germaine De Randamie disputam o cinturão inaugural do peso leve feminino.



