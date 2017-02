Você está: Notícias

A Cidade das Minas

Comedy Central destaca nova temporada de "Broad City"

robertoscalon - Ontem, 23:39







Ilana Glazer e Abbi Jacobson estrela "Broad City" (Divulgação/Comedy Central) Ilana Glazer e Abbi Jacobson estrela "Broad City" (Divulgação/Comedy Central)



No próximo domingo (12), o Comedy Central estreia a nova temporada de "Broad City -A Cidade das Minas" . A série segue as desventuras de Abbi e Ilana, duas garotas modernas e progressistas, meio losers, que trabalham no que conseguem, mas tentam se divertir ao máximo. Elas estão vivendo seus 20 anos em New York, sem dinheiro, não fogem das situações malucas que a cidade apresentam a elas.



Abbi é a mais tímida, um pouco romântica. Formada em design, ela ganha a vida fazendo milhares de tarefas horríveis em uma academia. Ilana é um espírito livre, hedonista, que vive seus impulsos sexuais com absoluta liberdade. Ela passa o dia dormindo no escritório, para recuperar forças para a única coisa que lhe interessa: a balada. Juntas elas enfrentam as limitações do orçamento baixo e a agitação do mundo em volta. E, embora quase nunca consigam evitar o naufrágio, sempre contam com a amizade como tábua de salvação.



No primeiro episódio da terceira temporada, Abbi e Ilana enfrentam problemas de roupa a caminho da exibição de arte de uma amiga, e embarcam em uma busca desesperada por um banheiro público.



