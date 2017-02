Você está: Notícias

Prêmio musical

TNT transmite cerimônia de premiação do Grammy 2017

Neste domingo (12), acontece o prêmio mais importante da música, o Grammy Awards 2017 , que a TNT exibe com exclusividade, dando continuidade à Temporada de Premiações. Direto do Staples Center, em Los Angeles, com apresentação do ator James Corden, famoso pelo quadro Carpool Karaoke . Na transmissão da TNT , a apresentação e os comentários ficam a cargo de Domingas Person e João Marcello Bôscoli.



Com o ousado projeto audiovisual Lemonade, que tem surpreendido tanto o público quanto a crítica, a cantora Beyoncé lidera as indicações concorrendo em 9 categorias. No pódio, Drake, Rihanna e Kanye West seguem a diva com 8 indicações cada. Mas Beyoncé tem uma forte concorrente e disputa com Adele, que levou os fãs ao delírio com o álbum 25, as principais categorias do Grammy®: Gravação do Ano, Álbum do Ano, Música do Ano e Melhor Performance Solo de Pop.



Os concorrentes na categoria Álbum do Ano são fortes. Além de Adele e Beyoncé, o canadense Justin Bieber entra na disputa com Porpuse, Drake com o dançante Views e Sturgill Simpson com o elogiado A Sailor’s Guide to Earth. Em 2016, outros talentos invadiram as paradas de sucesso e garantiram seu lugar na disputa. É o caso de Chance, The Rapper (do hit “No Problem”), Kelsea Ballerini, a banda The Chainsmokers (sucesso com a canção “Closer”), Maren Morris, Anderson .Paak, Lukas Graham (com a romântica “7 Years”) e Twenty One Pilots.



E a expectativa é grande para os shows musicais da noite. Com performances que prometem surpreender o público, sobem ao palco Adele, John Legend (destaque do filme La La Land), Carrie Underwood (descoberta no Americal Idol em 2005), Keith Urban e Bruno Mars, elogiado pelo mais novo hit/álbum 24K Magic.



O Grammy vai ser o palco do encontro entre rapper The Weeknd e a dupla de música eletrônica Daft Punk. Eles deverão animar o público com a performance dançante de “Starboy”. E outro grande momento da noite deve ser o show de Katy Perry. A musa pop apresenta sua nova música “Chained To The Rhythm”, em parceria com o cantor jamaicano Skip Marley. E a cantora Lady Gaga, que surpreendeu o público no show de intervalo do Super Bowl, se apresenta com a banda heavy metal Metallica, no que promete ser um dos momentos mais memoráveis da maior noite de música.



