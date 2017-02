Você está: FabioTV

Padre Rodolfo Faria se destaca na Rede Século 21

Olá, internautas



Um fato recente chamou a atenção dos telespectadores da NET. A Rede Mundial, canal da Igreja fundada por Valdemiro Santiago, sumiu do “cardápio”. Ocupava o canal 15. Bom espaço, já que fica próximo dos canais da TV aberta.



De acordo com Ricardo Feltrin, o líder religioso descumpriu o contrato por falta de pagamento. Eis que no espaço surge a Rede Século 21. Os católicos ocuparam o espaço perdido pela Igreja Evangélica Neopentecostal.



A RS21 oferece uma programação bem mais atrativa. Diariamente, na faixa das 13 horas, vai ao ar o programa “Mais Saudável”, comandado pela apresentadora Ciça Camargo. É uma atração que passa informação ao telespectador. Não é religioso.



Porém, evidentemente, grande parte da grade é voltada à doutrina da Igreja Católica. A faixa mais interessante aparece na Madrugada de Bênçãos que vai ao ar entre 23hs à 1 hora. Os padres atendem ligações dos telespectadores aflitos. Uma parte considerável das preocupações recai no desemprego. Os religiosos também rezam para as pessoas que enfrentam alguma dificuldade de saúde. O padre Rodolfo Faria, que normalmente entra de quarta-feira, é o religioso que mais se destaca entre os colegas.



Ele sempre reza com convicção. Ouve e respeita o telespectador (telespectadora em sua grande maioria). Atende o anseio com fé. Com vontade. Há uma renovação clara na Igreja Católica. Padre Fábio de Melo é o baluarte da nova geração. Padre Rodolfo tem 30 anos. É o futuro da Igreja Católica em nosso País.



“Padre Rodolfo Faria, é natural de São Paulo – SP, Brasil. Nasceu a 28 de maio 1987, filho de João e Laura e irmão de Emília e Regiane. Graduado e Licenciado em Filosofia e Sociologia; Bacharel em Teologia e especialista em Teologia pelo Pontifício Santo Anselmo de Roma; Pós-graduado em Comunicação Social e atualmente é graduando em Administração. É autor de diversos artigos e comunicações. Atualmente exerce algumas atividades, como: Pároco, Colunista de Jornal e Revista, Apresentador da TV Rede Século 21, Comunicador no Rádio e Pregador de Retiros”, informa o site Palavra e Prece. Ele é bem simpático no vídeo.



E entre os novos rostos da Igreja, surge o Padre Alessandro Campos que também ganha destaque na Rede Século 21. Na NET, Rede Vida, TV Aparecida e Canção Nova ficam agrupados lá pelos canais 200. Longe dos principais canais assistidos pelo telespectador.



A Rede Século 21 é beneficiada pelo zapping do telespectador. Sai do 18 da Globo e cai já no 15 do canal católico da “Mão Ensanguentada de Jesus”.



Uma observação que faço é sobre a captura de “sócios” pela RS21. Os padres não deveriam misturar fé e comércio. Isso diminuiu, mas os religiosos da emissora pedem doações para o “financiamento do processo evangelizador”. Isso não é de bom tom.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





