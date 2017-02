Conexão Top: Martin Garrix entra com Scared To Be Lonely

@colunatop @topmusicascoluna colunatop@vcfaz.tv





Lucasfrade - 9 Fev 2017 - 21:17



Scared To Be Lonely

Martin Garrix feat. Dua Lipa













Skin

Rag'n'Bone Man













Run Up

Major Lazer feat. Nicki Minaj













Issues

Julia Michaels













Be Mine

Ofenbach













So Good

Zara .Larsson feat. Ty Dolla Sign













Baby

Bakermat