Inédito de Chicago Fire traz momentos difíceis para Casey e Dawson

13 de fevereiro







O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 22h, " The People We Meet ", décimo episódio da quinta temporada de Chicago Fire .



Após se tranquilizarem com a renúncia do pai de Louie, Dawson (Monica Raymund) e Casey (Jesse Spencer) precisam lidar com a repentina mudança de ideia de Andre (Charles Brice) sobre a guarda do garoto.



