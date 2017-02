Você está: Notícias

Festa

Red Bull TV transmite Carnaval do sambódromo do Rio

Vcfaz.tv - Ontem, 22:01







Red Bull TV transmite Carnaval do sambódromo do Rio (Divulgação) Red Bull TV transmite Carnaval do sambódromo do Rio (Divulgação)

A Red Bull TV , plataforma de conteúdo em vídeo online, transmite nos dias 26 e 27 de fevereiro duas horas dos desfiles do grupo especial diretamente do sambódromo do Rio de Janeiro.



A transmissão é apresentada pelos britânicos Will Best , Carolina de Moraes e Layla Anna Lee a partir das 3h (horário de Brasília) no sábado e no domingo. Além dos melhores momentos da noite com entradas ao vivo, é possível assistir a uma série de programas curtos sobre como funciona o maior Carnaval do mundo e seus personagens.



O conteúdo em inglês pretende levar e explicar o Carnaval brasileiro para todo o mundo. A Red Bull TV faz transmissões ao vivo como as dos festivais Lollapalooza e Bonnaroo e de eventos esportivos como o Red Bull Cliff Diving (campeonato de salto em penhasco) e Red Bull Air Race (mundial de corrida aérea). A grade de programação do canal inclui programas de entretenimento, aventura, surfe e motor, entre outros. , plataforma de conteúdo em vídeo online, transmite nos dias 26 e 27 de fevereiro duas horas dos desfiles do grupo especial diretamente do sambódromo do Rio de Janeiro.A transmissão é apresentada pelos britânicosa partir das 3h (horário de Brasília) no sábado e no domingo. Além dos melhores momentos da noite com entradas ao vivo, é possível assistir a uma série de programas curtos sobre como funciona o maior Carnaval do mundo e seus personagens.O conteúdo em inglês pretende levar e explicar opara todo o mundo. A Red Bull TV faz transmissões ao vivo como as dos festivais Lollapalooza e Bonnaroo e de eventos esportivos como o Red Bull Cliff Diving (campeonato de salto em penhasco) e Red Bull Air Race (mundial de corrida aérea). A grade de programação do canal inclui programas de entretenimento, aventura, surfe e motor, entre outros.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).