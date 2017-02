Você está: Notícias

Março: FOX Premium estreia a série "Feud: Bette and Joan"

No domingo, 12 de março, a rede FOX Premium estreia com exclusividade no Brasil e América Latina a nova série de Ryan Murphy “ Feud: Bette and Joan ” protagonizada por Jessica Lange e Susan Sarandon e com as atuações especiais de Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson e Kathy Bates.



A série relata a lendária rivalidade entre Joan Crawford (Lange) e Bette Davis (Sarandon) durante e depois da exibição do thriller nominado ao Oscar® “ O que Terá Acontecido a Baby Jane? ” e explora como as duas mulheres suportaram discriminação por sua idade, sexismo e misoginia; enquanto lutavam para manter o êxito e fama em suas carreiras. No domingo, 12 de março, a redeestreia com exclusividade no Brasil e América Latina a nova série de Ryan Murphy “” protagonizada por Jessica Lange e Susan Sarandon e com as atuações especiais de Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson e Kathy Bates.A série relata a lendária rivalidade entre(Lange) e(Sarandon) durante e depois da exibição do thriller nominado ao Oscar® “” e explora como as duas mulheres suportaram discriminação por sua idade, sexismo e misoginia; enquanto lutavam para manter o êxito e fama em suas carreiras.





