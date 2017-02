Você está: Notícias

Abril: Tooncast estreia As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy

Lucasfrade - Hoje, 08:33







Em abril, o Tooncast trará uma animação muito esperada pelos fãs do canal: As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy . Com exibição de segunda a sexta, às 06h00 e 18h00 , a animação narra a história de Billy, um garoto de bem com a vida e despreocupado, e Mandy, uma menininha cínica e inexpressiva. Os dois se tornam melhores amigos do Puro-Osso após vencerem um concurso sobrenatural contra o mensageiro da morte. Juntos, os três irão encarar desafios comuns como a escola, a família e visitantes indesejados do mundo dos espíritos.



