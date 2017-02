Você está: Notícias

Destaques

Março: Cartoon Network estreia Max Steel Força Turbo

Lucasfrade - Hoje, 08:48







(Divulgação) (Divulgação)



Max Steel Força Turbo será a única estreia do canal no mês de março, com estreia prevista para o dia 04, às 09h00 . Para impedir Terrorax e sua sociedade sinistra de supervilões tecnológicos de dominar o mundo, Max Steel deverá aprender a controlar uma nova forma poderosa de Energia Turbo! Será que ele vai conseguir?



O canal irá lançar o bloco Junto e Misturado , trazendo os melhores episódios de Ursos Sem Curso e As Meninas Superpoderosas, além de uma seleção de filmes. O novo bloco estreia segunda, 6 de março, com exibições de segunda a sexta, às 12h30; sábados, às 14h, e domingos, ao meio-dia . será a única estreia do canal no mês de março, com estreia prevista para o dia. Para impedir Terrorax e sua sociedade sinistra de supervilões tecnológicos de dominar o mundo, Max Steel deverá aprender a controlar uma nova forma poderosa de Energia Turbo! Será que ele vai conseguir?O canal irá lançar o bloco, trazendo os melhores episódios de Ursos Sem Curso e As Meninas Superpoderosas, além de uma seleção de filmes. O novo bloco estreia





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).