Alma Salgada

OFF faz pré-estreia de novo programa com Adriano de Souza, o Mineirinho

robertoscalon - Ontem, 13:50







Mineirinho estrela "Alma Salgada" (Divulgação) Mineirinho estrela "Alma Salgada" (Divulgação)



No dia de seu aniversário, Adriano de Souza, o Mineirinho, ganha uma homenagem no canal OFF . Será exibido antecipadamente o primeiro episódio da série “Alma salgada” , programa que traz a trajetória e a rotina de treinos do atual campeão mundial e que estreia em março.



O programa mostra a trajetória do surfista Adriano Souza, o Mineirinho, desde a infância até se tornar campeão mundial de surfe. O especial conta com depoimentos dos pais de Mineirinho, do técnico que o acompanha desde o início de seus treinos, de seus amigos e também de surfistas, como Kelly Slater.



