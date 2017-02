Você está: Notícias

Megapix é líder de audiência com exibição de "Carrossel - O Filme"

"Carrossel - O Filme" é destaque do Megapix (Divulgação/Downtown)



O Megapix liderou a audiência da TV paga, na última sexta-feira (03), durante a exibição de "Carrossel - O Filme", na faixa das 22h30. Baseada na telenovela de mesmo nome, a produção, que tem no elenco as estrelas teens Larissa Manoela, Maisa Silva e Jean Paulo Campos, foi ao ar pela primeira vez na tv por assinatura na data.



Além disso, a hashtag criada pelo Megapix para a estreia do filme ficou em 1º lugar no trending topics Brasil do Twitter durante a sessão. Enquanto a produção era exibida, os telespectadores puderam participar do tweet live, no qual uma equipe comentava e respondia ao vivo aos tweets e os melhores apareceram em tempo real na tela do Megapix . Os atores do filme e seus fã-clubes também se engajaram nas redes sociais usando #CarrosselMegapix. liderou a audiência da TV paga, na última sexta-feira (03), durante a exibição dena faixa das 22h30. Baseada na telenovela de mesmo nome, a produção, que tem no elenco as estrelas teens Larissa Manoela, Maisa Silva e Jean Paulo Campos, foi ao ar pela primeira vez na tv por assinatura na data.Além disso, a hashtag criada pelopara a estreia do filme ficou em 1º lugar no trending topics Brasil do Twitter durante a sessão. Enquanto a produção era exibida, os telespectadores puderam participar do tweet live, no qual uma equipe comentava e respondia ao vivo aos tweets e os melhores apareceram em tempo real na tela do. Os atores do filme e seus fã-clubes também se engajaram nas redes sociais usando #CarrosselMegapix.





