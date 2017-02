Você está: Notícias

Multishow prepara cinco atrações inéditas

O Multishow anuncia a produção e pré-produção de cinco novas atrações. Os novos programas tem nomes como Tatá Werneck, Luan Santana, Gabriel Louchard e o grupo "Os Melhores do Mundo".



Em gravação nos Estúdios Globo, "Lady Night" é o novo programa de Tatá Werneck no canal. A atração vai misturar entrevistas com brincadeiras entre os convidados como Ludmilla, Tiago Iorc, João Baldasserini, Mariana Ximenes, Paula Fernandes e o padre Fábio de Melo. A primeira temporada da atração terá 25 episódios e o cenário comporta uma banda, que a cada dia vai aparecer com um nome de mulher diferente.



Gabriel Louchard vai aliar mágica e diversão em “Truque de Humor” . Com episódios temáticos como “Ser ou não ser ecochato”, “Amigos, amigos, risadas à parte”, o programa ainda aborda outros temas como relacionamento, tecnologia e dieta, sempre mesclando humor com truques de mágica e ilusionismo. Gabriel ainda faz pegadinhas com mágicas em lugares populares do Rio de Janeiro, como Mercadão de Madureira e Largo da Carioca. Além das cenas externas, a atração, que terá 15 episódios, também vai contar com uma parte gravada no palco com plateia.



Os integrantes da companhia de teatro "Os Melhores do Mundo" ganharão um programa inédito no Multishow , “Planeta B”. Misturando ficção científica, sátira política e humor, a série ambientada em 2057 conta o que acontece quando o Brasil é comprado pela China e a população precisa desocupar o território e ser transferida para outro local. São 24 episódios com previsão de estreia para o segundo semestre.



O canal prepara o programa “Humoristinhas” , que vai revelar novos talentos do humor entre crianças de sete a onze anos. Trinta crianças disputarão o título de melhor humorista mirim, seja através de mágica, imitação, stand up, por piadas, entre outras performances. Os bastidores da preparação dos pequenos humoristas também não ficam de fora da atração, com estreia prevista para setembro. As inscrições já estão abertas no site do canal.



