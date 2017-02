Você está: Notícias

"Minha Mãe é Uma Peça 2" já é o filme mais lucrativo da história do cinema nacional

robertoscalon - Ontem, 15:51







Paulo Gustavo em "Minha Mãe é Uma Peça 2" (Divulgação/Downtown) Paulo Gustavo em "Minha Mãe é Uma Peça 2" (Divulgação/Downtown)



Na última terça (07), a comédia brasileira "Minha Mãe é Uma Peça 2" acumulou uma renda total de R$ 117,3 milhões, se tornando o longa-metragem mais rentável entre todos filmes brasileiros. Segundo dados do Filme B , a produção superou "Os Dez Mandamentos" , o filme bíblico adaptado da novela da Record encerrou a carreira com R$ 116,4 milhões.



A sequência de dona Hermínia já bateu a história de Moisés em renda, mas ainda não em ingressos vendidos. O longa bíblico somou 11,26 milhões de ingressos, enquanto a comédia tinha até terça um público de 8,8 milhões. Sendo o terceiro maior público da Retomada, atrás também de "Tropa de elite 2" (11,20 milhões).



