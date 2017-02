Você está: Notícias

Abril: Vida de Albert Einstein é tema de "Genius", nova série do NatGeo

robertoscalon - Ontem, 16:16







Geoffrey Rush interpreta Albert Einstein em "Genius" (Divulgação/FOX) Geoffrey Rush interpreta Albert Einstein em "Genius" (Divulgação/FOX)



Uma das maiores produções da história do The National Geographic Channel , "Genius" tem a estreia programada para abril. A nova série antológica, retrata a vida e o obra de Albert Einstein na primeira temporada. Baseada no livro de Walter Isaacson: “Einstein: His Life and Universe ”, adaptado pelo escritor Noah Pink, a produção tem Geoffrey Rush e Johnny Flynn interpretando o gênio, além de nomes como Emily Watson, Michael McElhatton, Seth Gabel, Samantha Colley, Richard Topol, Vincent Kartheiser, entre outros.



Através de 10 episódios, a série mostra como Albert Einstein – um empregado de uma oficina de patentes imaginários e rebelde com dificuldade para conseguir um trabalho acadêmico em seus anos de juventude - se transforma na mente científica mais importante do século XX, ao mesmo tempo que mantém relações pessoais complexas, apaixonadas e instáveis.



