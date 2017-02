FOX anuncia acordo com SKY e canais devem retornar para a grade (Divulgação) FOX anuncia acordo com SKY e canais devem retornar para a grade (Divulgação)

FOX Networks Group Latin America agradece a lealdade e a paixão de seus fãs por seus conteúdos e informa que chegou a um acordo com a Sky Brasil que permite restabelecer a transmissão dos sinais dos nossos canais conforme o plano contratado.



Desta forma, os assinantes retornam a desfrutar de seus programas favoritos e consagrados como "The Walking Dead", "Os Simpsons", "Homeland", "Modern Family", "Mozart in the Jungle", "A História de Deus", "American Crime Story", "Scream Queens", "Bones", "The Americans", os filmes mais premiados, o conteúdo esportivo preferido como a Copa Conmebol Libertadores Bridgestone e as novas séries como "Legion", "24: Legacy", "Genius" e "Origins", entre muitas outras.



FOX Networks Group Latin America agradece a confiança da Sky Brasil que proporcionou chegar a um acordo que beneficie os nossos fãs.

anunciou no início da madrugada deste sábado, dia 11 de fevereiro, que chegou a um novo acordo com a operadora de multisserviçospara transmissão de seus canais aos assinantes brasileiros.Apesar do acordo, as empresas não divulgaram detalhes sobre os valores e condições impostas.Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado: