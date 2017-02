Top 15 Retrô: Robbie Williams liderava em fevereiro de 2006 com Advertising Space

1. Advertising Space

Robbie Williams













2. Don't Bother

Shakira













3. Hung Up

Madonna













4. Talk

Coldplay













5. Be Without You

Mary J Blige













6. No Worries

Simon Webbe













7. First Day Of My Life

Melanie C













8. Crazy

Alanis Morissette













9. Ugly

Sugababes













10. Love Generation

Bob Sinclar













11. Dieser Weg

Xavier Naidoo













12. Free Loop

Daniel Powter













13. Photograph

Nickelback













14. Big City Life

Mattafix













15. Sorry

Madonna