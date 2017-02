Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (13 a 18/2)

Segunda-feira



Rubi diz a Heitor que vai tentar esquecê-lo nos braços de Alessandro. Toledo comenta com Magda que já percebeu que Rubi tem inveja de Maribel. Ela concorda e diz que Rubi não se conforma em ser pobre e que sua amizade com Maribel é apenas por interesse. Rosário diz a Rubi que Artur teve a gentileza de visitá-la para perguntar sobre sua saúde e comenta que ele ofereceu a Cristina um emprego em sua empresa. Rosário lembra a Rubi que ela deve ser muito grata a Maribel e seu pai por tudo que tem feito por elas. Heitor diz a Maribel que nunca a abandonará e os dois se beijam. Alessandro e Rubi chegam à casa de Elisa e Genaro e comunicam que estão tentando se reconciliar. Paco fica muito confuso ao ser beijado por Valéria. Rubi finge que vai lavar as mãos. Heitor vai atrás e exige que ela explique o que está fazendo com Alessandro.



Terça-feira



Heitor pergunta a Rubi por que reatou seu namoro com Alessandro se não sente nada por ele. Rubi responde que se o homem que ama vai se casar com outra então ela tem todo o direito de tentar refazer sua vida. Rosário vai até a Universidade para saber o quanto Rubi está devendo. Ingrid se aproxima para humilhá-la. Rubi discute com a colega e aproveita para levar a mãe embora. Toledo diz a Rubi que já percebeu que está interessada no noivo de Maribel e sugere que vá ao litoral para se encontrar com ele. Rubi rouba as economias de dona Lola e depois procura Alessandro para colocar um ponto final no relacionamento dos dois.



Quarta-feira



Rubi diz a Alessandro que foi um erro terem reatado o namoro, pois ela nunca mudará sua maneira de pensar e pede a ele que não volte a procurá-la. Lola, desconsolada, comenta com Rosário que roubaram as economias que guardou durante anos para sua velhice. Rubi propõe a Lorena e Paco que façam as fotos para o projeto Vale Bravo. Cristina diz a Marcos que não voltará a sair com ele, pois não estaria sendo honesta com Caetano. Marcos, entristecido, diz a Cristina que já sofreu por não ter seu amor e agora sofrerá muito mais por perder sua amizade. Alessandro conta para Maribel que Rubi terminou definitivamente o namoro só por que ele não tem condições de lhe dar uma vida luxuosa. Genaro diz a Heitor que tem dúvida quanto ao amor que Rubi diz sentir por ele, pois o que parece é que ela está interessada em conseguir um milionário.



Quinta-feira



Heitor diz a Genaro que lamenta muito que a mulher que Alessandro ama tenha se apaixonado por ele. Rubi finge um encontro casual com Heitor e diz a Paco e Lorena que não poderá almoçar com eles. Rubi seduz Heitor com seus beijos e carícias, diz que terminou seu namoro com Alessandro porque não podia continuar mentindo e pede a ele que não se case com Maribel. Cristina agradece a Maribel e Artur por terem lhe dado um emprego.



Sexta-feira



Maribel estranha quando Cristina comenta com ela que Rubi foi ao Vale Bravo para fazer um trabalho da faculdade. Maribel pergunta a Rubi como é possível que ela dê tanta importância ao dinheiro a ponto de abandonar um homem como Alessandro só por que é pobre. Rubi, furiosa, diz à mãe que dona Lola a está acusando de ter roubado suas economias. Rosário diz à filha que quer revistar sua bolsa.





