Confira a semana de Chiquititas (13 a 18/2)

Segunda-feira



Eduarda conta a Maria Cecília sobre o que fez na mansão da família Almeida Campos. A moça briga com a mãe e diz que ela não deveria ter tido a atitude. A socialite demonstra para a filha a intenção de aproximá-la de Junior novamente. No quarto, Binho sofre com a dor de dente. Mosca e Rafa tentam acalmar o amigo. Ernestina entra no local e comunica Binho que ele irá ao dentista e o pequenino se desespera. No dia seguinte, Junior vai à casa de Carol e a moça percebe que seu noivo está estranho. O rapaz diz a amada que Carmen a viu na rua com um homem. Carol conta a Junior que conheceu um médico que se propôs a ajudá-la em relação ao tratamento de Leticia. Junior fica enciumado e Carol confessa que não faria nada que o magoasse. No orfanato, as crianças zombam de Cris pelo fanatismo da garota por Tomás Ferraz, que na verdade é Tobias. Chico pergunta aos órfãos onde que Binho está. Os pequeninos ajudam o cozinheiro a procurá-lo. Mosca e Rafa acham o garoto no pátio e Binho diz que não irá ao dentista. O garoto corre pelo orfanato e todos tentam agarrá-lo. Em sua sala, Armando conversa com Cintia pelo computador. O rapaz pergunta a diretora quando eles irão continuar a procurar o tesouro. Cintia diz acreditar que o que eles procuram deve estar embaixo do orfanato. A diretora diz a Armando que precisa acabar com o orfanato e demolir o local. Cintia aproveita o momento para contar sobre Cícero e sobre a vontade de Marta em adotar Tati. Armando aconselha a moça a não criar problemas com o homem. Chico entra na sala da diretora e conta que Binho não quer ir ao dentista. Na mansão, Mariana (Claudia Cavalheira) liga e pede para falar com Duda, mas o garoto diz a Valentina que não irá atender a mãe. No orfanato, as crianças conseguem pegar Binho e amarram o garoto. Chico avisa o pequenino que o dentista irá ate o orfanato para examiná-lo. Na rua, Tati conversa com Cícero e conta como foi seu dia na escola. Mili observa a pequenina conversando com o homem e não gosta da aproximação dos dois. Duda resolve ir até o orfanato a pé e no meio do caminho é assaltado por meninos de rua. Tati se despede de Cícero e Mili vai ao encontro do homem e o intimida. Cicero pede desculpas e diz ficar contente com a preocupação da menina com Tati. Mili diz ao homem que concorda em que ele e a amiga se encontrem, mas ela precisará estar presente. No orfanato, o dentista chega para examinar Binho. Cintia apresenta Dr. Roberto (Olivetti Herrera) para as crianças e Ernestina se encanta com médico e deixa Chico enciumado. Na rua, Duda chora e Mili encontra o menino. O mimado garoto diz à amiga que foi assaltado e Mili pergunta se esse é o motivo de ele estar chorando. Duda confessa que está cansado da ausência da mãe. Mili aconselha o amigo a conversar com Mariana, mas o garoto diz que isso não adiantaria. A menina se propõe a acompanhá-lo até em casa. No Café Boutique, Tobias confessa a Beto e Clarita que está preocupado com Maria Cecília. A garçonete diz que o barista precisa deixar essa história de lado e viver esse momento importante na carreira de Tomás Ferraz. Leticia se aproxima dos amigos e os convida para irem a sua casa e diz que precisa conversar com todos. No orfanato, Chico avisa Vivi que Cintia quer conversar com ela. A pequenina vai à sala da diretora. Cintia revela a Vivi que Cícero a procurou e que está se aproximando de Tati. Irritada, a pequenina pede à diretora que afaste Cícero da irmã, pois seu pai é um homem violento. A diretora tranquiliza a menina e diz que ela precisa ajudá-la proibindo que Tati se aproxime do homem. Mili e Duda chegam à mansão. O garoto conta a Valentina que foi assaltado. No mesmo momento, José Ricardo chama a atenção de Duda por ter saído sem avisar e não gosta quando percebe que Mili está em sua casa. Sem motorista na mansão, Valentina sugere que o empresário leve Mili até o orfanato, sem saída José Ricardo aceita. No orfanato, Vivi pergunta a Tati sobre o homem estranho que ela está conversando e proíbe a irmã de se aproximar dele. Ao deixar Mili no orfanato, a garota pede desculpas a José Ricardo por ter ido à mansão, mas confessa gostar da família Almeida Campos. Mili diz ao empresário que tem um imenso carinho por Gabi. À noite, a pequenina conta a Tati que conheceu Estevão, que na verdade é Cícero. A órfã pede para Mili guardar segredo e não contar para Vivi.



Terça-feira



Todos se reúnem na casa de Leticia e se preocupam com a amiga. A moça coloca Dani para dormir e vai à sala. Leticia conta a Tobias, Beto e Clarita que está com câncer e que começou os tratamentos, mas como a doença está avançada o câncer não tem mais cura. Todos se espantam e dizem à moça que estarão ao lado dela para o que precisar. No quarto, os meninos comentam sobre o interesse de Ernestina em Dr. Roberto e que Chico ficou com ciúmes. Mosca acredita que o cozinheiro sente algo verdadeiro pela zeladora e Binho tem uma ideia. Rafa, Mosca e Binho contam o plano para Chico e o cozinheiro aceita a participar do plano. No dia seguinte, Leticia vai ao hospital para fazer o tratamento e Carol acompanha a amiga. No orfanato, Chico se arruma e Ernestina o questiona. O cozinheiro avisa que está esperando uma visita e a zeladora estranha. Marta vai ao orfanato para conversar com Cintia e pede autorização à diretora para levar Tati a um passeio. A moça permite e fala a mulher para convidar Vivi, para que assim as três possam se conhecer melhor. Marta revela que não irá adotar as duas meninas. Enquanto Leticia está fazendo o tratamento, Carol vai até a parte infantil do hospital. A moça vê Dr. Fernando vestido de palhaço e alegrando as crianças com câncer do lugar. O médico chama Carol para entrar na sala e a apresenta para os pequenos pacientes. No orfanato, Tati vai à sala de Cintia e a diretora avisa a pequenina que Marta foi ao local para convidá-la para passear. Tati diz que levou um susto, pois achou que a mulher quisesse adotá-la e diz que irá chamar sua irmã para irem juntas. Marta diz à garota que gostaria que as duas ficassem sozinhas. Esperta, Tati se irrita e afirma que sem Vivi ela não irá. A mulher aceita que a irmã da garota vá junto com elas. No hospital, Fernando fica feliz com a presença de Carol. A moça avisa que foi acompanhar Leticia para o tratamento e o médico fica feliz com a notícia. No pátio, Mili lê um livro sozinha e não percebe a presença de Duda, o garoto a observa. Duda pede para a amiga escutar uma música e diz que sempre se lembra dela ao escutar a canção. Rafa, vestido de mulher, chega ao orfanato e é recebido por Ernestina. Mosca e Binho observam a cena. Rafa se apresenta como Felícia e diz à zeladora que gostaria de ver Chico. O cozinheiro vai à sala e apresenta à moça, que na verdade é Rafa vestido de mulher, para Ernestina. Mosca e Binho contam a Pata, Cris e Bia sobre o plano. Chico convida Felícia para comer um lanche e Ernestina fica enciumada. No hospital, Carol se diverte com as crianças que Fernando cuida. Leticia vai ao encontro da amiga e a moça apresenta o médico para a mulher. Junior liga para Carol e a moça conta que foi acompanhar Leticia ao hospital e que está com Dr. Fernando e as crianças. Na mansão, Carmen questiona o sobrinho sobre o homem que a noiva do rapaz estava conversando na rua. Junior explica para a tia e a vilã irrita o rapaz. Marta passeia com Tati e Vivi. A irmã da pequenina percebe o interesse da mulher na chiquitita. Na cozinha, Ernestina observa Felícia e Chico. Cris, Pata e Bia entram no local e o cozinheiro apresenta a falsa mulher para as órfãs. Marta deixa as pequeninas em casa, Tati entra primeiro no orfanato e Vivi pede para conversar com a moça. A pequenina diz a Marta que sabe que a mulher quer adotar sua irmã, mas que as duas nunca irão se separar. Na sala, Ernestina faz diversas perguntas a Felícia e as crianças ajudam Rafa a responder as questões da zeladora. Por um descuido, o garoto deixa aparecer o tênis e Ernestina descobre a farsa. Zangada, a zeladora cobra satisfação dos pequeninos e de Chico. O cozinheiro tenta acalmar Ernestina e a zeladora sai chorando da sala. As crianças confessam a Chico que Ernestina ficou com ciúmes de Felícia. No jardim, Tati fala a Vivi que gostou do passeio com Marta e sua irmã fica pensativa. Ernestina vai à sala de Cíntia e conta sobre a brincadeira que as crianças fizeram com ela. A diretora acalma a funcionária e as duas são interrompidas por Vivi. A pequenina conta a Cintia sobre as intenções de Marta em adotar Tati. Cintia tenta aconselhar Vivi a deixar a irmã ser adotada e diz sobre o sonho de Tati em ter uma família. A diretora diz que será a melhor decisão, pois assim Cícero não terá contato com a pequenina. A órfã afirma que ninguém ira separá-la da irmã



Quarta-feira



Na cozinha, Ernestina confessa a Chico que não gostou da brincadeira que fizeram com ela. A zeladora entende que o cozinheiro fez isso para que ela ficasse com ciúmes de Felícia, pois ele também ficou enciumado com Dr. Roberto. Os dois começam a discutir. À noite, Carol conta a Junior sobre as crianças que conheceu no hospital. A moça fala que Fernando é voluntário no lugar. Enciumado, o rapaz diz que não está gostando dos encontros dela com o médico. Carol não entende o ciúme do noivo e os dois acabam discutindo. No orfanato, Vivi pensa nas coisas que Cintia lhe disse sobre a possível adoção de Tati. No quarto, Mili conta a Cris sobre a mudança que Duda teve. A garota revela a amiga que o menino disse que esperaria o momento certo para que ela desse seu primeiro beijo com ele. Carol fala a Junior que o ama e que jamais trairia ele. O rapaz duvida da moça e a deixa irritada. Carolina aproveita o momento e pergunta ao noivo o motivo de ele nunca ter falado a ela que a ama. Junior não consegue dizer “eu te amo” para a amada e Carol diz que ele só está com ela para enfrentar José Ricardo. O rapaz vai embora enfurecido. No Café Boutique, Beto, Clarita e Tobias ficam tristes com a notícia que tiveram sobre a doença de Leticia. Ao ver os amigos chorando, o barista tem a ideia de aproveitarem todos os momentos ao lado da amiga. Junior chega à mansão e Duda o questiona sobre as mulheres. O rapaz fala ao garoto que não dá para confiar em nenhuma delas. Junior vai ao quarto de Gabi e deita ao lado da irmã. O rapaz, mesmo sabendo que sua irmã sofre um transtorno psicológico, desabafa com a moça. Valentina vê a cena e Junior conta que ele e Carol não param de brigar. Em sua casa, a moça conta a Leticia sobre a discussão que teve com o rapaz e a desconfiança que ele tem de Fernando. Leticia fala à amiga que o médico está interessado nela. Junior fala a Valentina que Carol ficou chateada por ele nunca ter dito que a ama e a governanta fica surpresa. O rapaz diz que demonstra o seu amor de uma outra forma. Valentina aconselha Junior. Clarita, Beto e Tobias vão à casa de Leticia e levam doces e jogos para passarem a noite juntos se divertindo. No dia seguinte, Tati vai ao encontro de Estevão, que na verdade é Cicero, com a companhia de Mili. O homem fica feliz ao ver a filha e serve pipoca às meninas. No pátio, as crianças fazem trabalho da escola. Vivi questiona os amigos onde sua irmã está e eles avisam que Tati foi passear com Pipoca. Maria Cecília orienta Shirley e Eduarda para as vendas do creme Edushim. A empregada e a socialite afirmam que as vendas ficariam fáceis se o produto fosse divulgado em um comercial. Shirley sugere para gravarem um vídeo e colocarem na internet. Tati e Mili voltam para o orfanato. Vivi questiona a irmã sobre onde ela estava e descobre que Tati foi se encontrar com Cícero. Mili conta que a acompanhou e que o homem é uma boa pessoa. Irritada, a pequenina leva a irmã para o quarto para conversarem. Vivi fala a Tati que Marta quer adotá-la e que a moça pode ser uma boa mãe. Tati diz que já falou a Cintia que sem a irmã ela não irá sair do orfanato, além de ela já ter um pai. Vivi diz que o pai dela não irá voltar e que Marta será uma ótima família para ela. A menina revela a irmã que a mulher não quer adota-la, mas que Tati precisa ir com Marta. Sem saber mais o que falar, Vivi conta a verdadeira história de Cícero a irmã e revela o quanto o homem era alcoólatra e violento. Vivi diz que Cícero batia em sua mãe e que a maltratava. Chorando, Tati sai do quarto correndo. Maria Cecília grava o vídeo do comercial do Edushim e se diverte com a mãe e a empregada. No pátio, as crianças brincam com a tinta que estavam usando no trabalho da escola e Ernestina fica zangada com os órfãos. No hospital, Carol espera Leticia quando é surpreendida por Fernando. O médico convida a moça para ir com ele até as crianças, mas ela recusa. Fernando a convence e Carol o acompanha. No pátio, Tati desabafa com Pipoca. A garota revela que não acredita nas coisas que sua irmã disse e que não quer ser adotada. Tati tem a ideia de sair do orfanato e se esconder. No banheiro, Ana quebra a torneira do chuveiro e ao tentar ajudar, Cris esbarra no vidro de xampu. As meninas deixam o local com muita espuma e ao ver a situação do banheiro Ernestina se desespera. Na rua, Tati encontra com Cícero. O homem estranha que a garota esteja com uma mochila nas costas. A pequenina revela que irá se esconder e que precisa da ajuda dele. No hospital, Carol ajuda Fernando a distrair as crianças e Junior aparece no local com o buquê de rosas. O rapaz não gosta de ver a amada do lado do médico.



Quinta-feira



As meninas falam a Chico o que aconteceu no banheiro e contam que Ernestina está no meio de toda a espuma. O cozinheiro entra no lugar para ajudar e Bia tem a ideia de trancá-los no banheiro. A menina diz que é a oportunidade de eles descobrirem que se amam. Dentro do banheiro, Chico fecha o registro e quando Ernestina vai tentar sair do local percebe que a porta esta trancada. Irritada, a zeladora tentar abrir e não consegue. As meninas confessam que foram elas quem trancaram a porta e que não abrirão até que os dois se entendam. No hospital, Fernando se apresenta para Junior e o rapaz trata o médico friamente. Na rua, Tati implora ajuda de Cícero e diz que não quer ser adotada. O homem tenta acalmá-la. A pequenina confessa a Cícero que Vivi pediu que ela aceitasse e revela o que ela contou sobre o seu pai. O homem pergunta a menina que se seu pai aparecesse novamente, se ela o perdoaria. A pequenina revela que se ele tivesse mudado e se arrependido, ela o perdoaria. No banheiro, Ernestina faz de tudo para sair do local. Chico tenta acalmá-la e os dois ficam próximos, mas logo o cozinheiro se afasta. No hospital, Junior entrega o buquê de flores para a amada, mas está zangado por tê-la encontrado com Fernando. A moça diz que não quer mais brigar com o noivo. Na rua, Tati pede para Cícero um lugar para ficar. O homem aconselha a garota a voltar para o orfanato e garante que ela não será adotada, pois ele falará com Cintia. No quarto, Vivi conta a Mili o que aconteceu e fala sobre as coisas que seu pai fazia. A pequenina revela que Estevão, que na verdade é Cicero, é seu pai. No banheiro, Chico diz a Ernestina que nunca imaginou que ela fosse romântica. Os dois começam a conversar e os órfãos escutam do lado de fora. No quarto, Mili aconselha à amiga e diz que Cicero não pareceu ser um homem ruim e que ele pode ter mudado. Vivi diz que apesar de estar sofrendo, é melhor que Tati seja adotada por Marta. Mili aconselha a pequenina a encontrar Tati e falar a ela toda a verdade. Ao sair do quarto, Vivi percebe que as coisas de Tati não estão no local. As meninas correm para avisar os outros órfãos e todos saem à procura da menina. Cícero leva a garota de volta para o orfanato e diz à pequenina que seu pai irá voltar para buscá-las. O homem pede a Tati para chamar Cintia. Dentro da casa, as crianças procuram pela garota. Ao entrar no lugar, todos questionam Tati e Vivi revela a menina que ela não deixará Marta adotá-la e que elas nunca irão se separar. Junior leva Leticia e Carol para a casa. Carol percebe que Junior está estranho, mas ele se recusa a falar. No banheiro, Chico e Ernestina falam do Brigadeirão e da Eterna Apaixonada. Os funcionários do orfanato falam sobre o amor e suas desilusões. As crianças destrancam a porta e Ernestina fica zangada com todos. Junior chega à mansão e é questionada por Valentina sobre Carol. O rapaz conta à governanta que ficou com ciúmes ao ver a noiva e o médico juntos. Junior revela que os dois estavam se dando bem e que se sentiu mal. Valentina o aconselha e diz que o ciúme pode acabar com o seu relacionamento. De longe, Carmen escuta toda a conversa. Na rua, Cintia vai ao encontro de Cícero. O homem conta à diretora o que aconteceu com Tati e diz que ela não pode permitir que as meninas sejam adotadas. Cícero diz que irá contar toda a verdade a Tati e que irá reconquistar a confiança de Vivi. Cintia diz ao homem que irá ajudá-lo a preparar as pequeninas para o encontro com o pai. No banheiro, com o registro fechado as chiquititas não conseguem tomar banho. Sujos de tinta, os órfãos vão procurar por Chico para avisá-lo. O cozinheiro comunica que todo o bairro está sem água e que não tem previsão para voltar. Em seu quarto, Carol fica pensativa e resolve enviar uma mensagem para Junior. O rapaz vê o torpedo, mas não responde. Cíntia sai para buscar água para as crianças beberem e Armando a espera dentro do carro. A moça pede ao rapaz que ele dê uma lição em Cícero.



Sexta-feira



Maria Cecília, Eduarda e Shirley assistem ao comercial que gravaram e gostam do resultado das imagens. As visualizações na internet chegam a mais de 20 mil acessos e as vendas do produto Edushim sobem. No orfanato, as crianças reclamam da falta de água e pensam em uma maneira de resolverem o problema. Duda chega ao local e convida os órfãos para irem à mansão da família Almeida Campos para tomarem banho e comerem. Ao chegarem, são recepcionados por Carmen e José Ricardo que não gostam da presença dos pequeninos. Duda explica o que está acontecendo no orfanato, mas o empresário e a vilã não aceitam as explicações. Junior se depara com as crianças em sua mansão e, ao contrário do pai, aprova a ideia e pede para Valentina ajudá-los com o banho e a comida. Na rua, Cintia mostra para Armando quem é Cícero. Rui e Dani preparam um bolo para Leticia. A moça observa os dois juntos e fica preocupada. Leticia pede para que Rui se afaste dela, pois Dani está cada vez mais apegada a ele. O rapaz acalma a namorada e não concorda com as coisas que ela diz. Na mansão, Carmen se desespera com a presença das crianças e tenta colocar ordem no local. Mili leva Tati e Vivi para conhecerem o quarto de Gabi. Armando encontra com Paçoca (Rafael Miguel) na rua e faz uma proposta ao garoto. O malvado menino vai ao encontro de Cícero e coloca na mochila do homem uma carteira sem que ele perceba. Armando que está do outro lado na rua, para um carro de polícia e avisa que Paçoca roubou sua carteira e que entregou para o pipoqueiro. O garoto foge e os policiais revistam o homem, acham a carteira e levam Cícero para delegacia. Já no local, Cintia visita o homem. Cícero pede ajuda à diretora e não entende o jeito cínico da moça. Cintia diz que está satisfeita em vê-lo na delegacia e confessa que ele estava atrapalhando os seus planos. Revoltado, Cícero promete desmascará-la na frente de todos e a diretora diz que ele não conseguirá, pois está preso. À noite, Leticia, Dani e Rui comem bolo e assistem filme juntos. Dani confessa que gosta quando os três estão juntos e que gostaria que Rui fosse seu pai. No mesmo momento, Leticia sai da sala chorando. Na mansão, Valentina serve o jantar para os órfãos. No mesmo momento, Carol chega ao local para conversar com Junior. Preocupado, Rui vai ao quarto ver Leticia. A moça diz estar preocupada com a aproximação da filha com ele. Leticia pede, novamente, para o namorado se afastar. Rui diz que não quer terminar com a amada e confessa querer estar ao lado dela. Leticia pede para que o rapaz vá embora e sem saída Rui obedece a moça. Na mansão, Carol pede desculpas para Junior sobre a relação dela com Fernando. Os dois se entendem e se beijam apaixonadamente. Leticia conta a Carol sobre o término do seu relacionamento com Rui. A moça consola a amiga e promete cuidar de Dani se algo acontecer. No dia seguinte, Chico prepara o café da manhã das crianças. No dia seguinte, Leticia vai ao hospital para fazer o tratamento e Carol acompanha a amiga. No orfanato, Chico se arruma e Ernestina o questiona. O cozinheiro avisa que está esperando uma visita e a zeladora estranha. Marta vai ao orfanato para conversar com Cintia e pede autorização à diretora para levar Tati a um passeio. A moça permite e fala a mulher para convidar Vivi, para que assim as três possam se conhecer melhor. Marta revela que não irá adotar as duas meninas. Enquanto Leticia está fazendo o tratamento, Carol vai até a parte infantil do hospital. A moça vê Dr. Fernando vestido de palhaço e alegrando as crianças com câncer do lugar. O médico chama Carol para entrar na sala e a apresenta para os pequenos pacientes. No orfanato, Tati vai à sala de Cintia e a diretora avisa a pequenina que Marta foi ao local para convidá-la para passear. Tati diz que levou um susto, pois achou que a mulher quisesse adotá-la e diz que irá chamar sua irmã para irem juntas. Marta diz à garota que gostaria que as duas ficassem sozinhas. Esperta, Tati se irrita e afirma que sem Vivi ela não irá. A mulher aceita que a irmã da garota vá junto com elas. No hospital, Fernando fica feliz com a presença de Carol. A moça avisa que foi acompanhar Leticia para o tratamento e o médico fica feliz com a notícia. No pátio, Mili lê um livro sozinha e não percebe a presença de Duda, o garoto a observa. Duda pede para a amiga escutar uma música e diz que sempre se lembra dela ao escutar a canção. Rafa, vestido de mulher, chega ao orfanato e é recebido por Ernestina. Mosca e Binho observam a cena. Rafa se apresenta como Felícia e diz à zeladora que gostaria de ver Chico. O cozinheiro vai à sala e apresenta à moça, que na verdade é Rafa vestido de mulher, para Ernestina. Mosca e Binho contam a Pata, Cris e Bia sobre o plano. Chico convida Felícia para comer um lanche e Ernestina fica enciumada. No hospital, Carol se diverte com as crianças que Fernando cuida. Leticia vai ao encontro da amiga e a moça apresenta o médico para a mulher. Junior liga para Carol e a moça conta que foi acompanhar Leticia ao hospital e que está com Dr. Fernando e as crianças. Na mansão, Carmen questiona o sobrinho sobre o homem que a noiva do rapaz estava conversando na rua. Junior explica para a tia e a vilã irrita o rapaz. Marta passeia com Tati e Vivi. A irmã da pequenina percebe o interesse da mulher na chiquitita. Na cozinha, Ernestina observa Felícia e Chico. Cris, Pata e Bia entram no local e o cozinheiro apresenta a falsa mulher para as órfãs. Marta deixa as pequeninas em casa, Tati entra primeiro no orfanato e Vivi pede para conversar com a moça. A pequenina diz a Marta que sabe que a mulher quer adotar sua irmã, mas que as duas nunca irão se separar. Na sala, Ernestina faz diversas perguntas a Felícia e as crianças ajudam Rafa a responder as questões da zeladora. Por um descuido, o garoto deixa aparecer o tênis e Ernestina descobre a farsa. 