Confira a semana de Carinha de anjo (13 a 18/2)

Segunda-feira



Frida e Bárbara ameaçam Dulce Maria e dizem que vão contar para a irmã Fabiana que ela é fofoqueira. Vitor estranha a preocupação de Estefânia após receber uma ligação. O chef de cozinha diz que no dia da estreia de seu food truck dará comida de graça para atrair clientes. Juju chora por estar magoada com Zeca e Rosana consola a vlogueira. Dulce conta para Fabiana o que aconteceu. Zeca não quer mais ir na entrevista, mas Diana convence o filho a não desistir. Rosana vê Peixoto beijando Haydee e fica nervosa. Estefânia conta para Gustavo e Padre Gabriel que sua amiga lhe convidou para trabalhar como estilista chefe em Londres, mas que não sabe se aceita ou não, pois não quer se separar de Vitor. Fabiana conta para Cecília que Nicole está fingindo ser boa e ajudando Zeca, mas que na opinião dela é uma nova estratégia para conquistar Gustavo.



Terça-feira



Peixoto vai até a casa de Rosana para tentar se explicar. Diana acompanha Zeca com Nicole para ir até a entrevista com o empresário. Frida e Bárbara ameaçam Fabiana e dizem que se ela não expulsar Dulce do coral contam para a Madre Superiora sobre ela ter escrito as irmãs no concurso da TV. Fabiana diz que não faz ideia do que elas estão falando. As pequeninas descobrem que não há áudio no gravador e vão embora. Silvestre vai com Estefânia até a casa de Vitor para entregar uma flor para Solange. Silvestre vê o quadro que pintou para Solange no chão e fica ofendido. O homem diz para Solange que a flor que trouxe é para Fátima. Zeca começa a entrevista mas se sente inseguro. O homem se recusa a escutar Zeca e diz que ele nunca será um astro.



Quarta-feira



Zeca e Diana contam para Inácio o que aconteceu. Inácio acha que Diana que não soube lidar com a situação. Dulce Maria sonha com a mãe, Teresa, e diz para ela que aprendeu a cozinhar com Vitor. No colégio, as meninas e as irmãs se despedem com uma surpresa da irmã Benê (Renata Bras), que vai para um colégio em São Paulo. As pequeninas dão as boas-vindas para a irmã Luzia (Laryssa Dias). O food truck "LEPF", do Vitor, já está no centro de Doce Horizonte. Madre Superiora deixa que as irmãs vão até o evento de inauguração do food truck. Juju e Zeca fazem as pazes. Todos já começam a chegar no evento.



Quinta-feira



Peixoto diz para Haydee que o beijo que ela deu nele foi um erro. As irmãs chegam ao evento do food truck. Vitor fala no palco com as pessoas e Juju apresenta Zeca, que faz um show sertanejo. Flávio dá em cima de Fátima. As freiras sobem no palco e se apresentam. Um ex-paquera de Rosana aparece e Peixoto se incomoda. Rosana percebe que tudo foi uma armação de Haydee. Nicole sobe ao palco e dá de presente para Zeca um computador, com desculpa que ajudará ele a se lançar no meio artístico.



Sexta-feira



Cecília vê Nicole com Gustavo e diz para Fabiana que precisa sair de lá. Doutor André aparece no evento e conversa com Cecília e Fabiana para saber como foi a apresentação delas. Enquanto isso, Emílio e Zé Felipe dizem para Dulce Maria que querem pescar a peruca de Estefânia para saber qual a verdadeira cor do cabelo dela. As crianças não conseguem, pois a Tia Perucas pensa ser um inseto que encostou na nuca dela. Gustavo vai até o apartamento de Nicole escondido e os dois quase se beijam, pois Nicole vira o rosto para fazer charme. Madre Superiora fica chateada que as irmãs esqueceram de levar seus docinhos. Dulce Maria conta para Estefânia que ela sonhou com Teresa e as duas ficavam experimentando perucas. Nicole e Gustavo vão almoçar juntos em um restaurante. Gustavo pede para voltar o relacionamento com a modelo.





