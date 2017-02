Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Ezel (13 a 18/2)

Vcfaz.tv - Hoje, 20:15







Segunda-feira



Bahar se sente culpada por ter arruinado a vida de Eysan. Ali visita Cengiz na cadeia e também descobre que Tefo e Ezel se conhecem. Ramiz diz a Ezel que ele está em perigo. Eysan conta a Serdar que Bahar sabe sobre Omer.



Terça-feira



Bahar questiona Ali sobre ele ter traído Omer no passado. Cengiz se envolve numa confusão e vai para a solitária na prisão. Ali pede ajuda a Tefo para matar Ezel e arma uma emboscada para ele.



Quarta-feira



Ali aponta uma arma para Ezel, mas não consegue matá-lo. Ali ordena que Tefo atire em Ezel para testar de qual lado ele está, armando uma armadilha para Tefo.



Quinta-feira



Ezel confessa a Bahar que perdoaria Eysan se soubesse que ela é inocente. Ramiz liga para Ali e pede que ele liberte Tefo, pois Ali o aprisionara e estava torturando para conseguir informações. Bahar descobre que Serdar participou do plano para incriminar Omer.



Sexta-feira



Ali vai ao encontro de Ramiz e diz que não vai libertar Tefo. Bahar diz a Eysan que não confia mais nela. Ezel e Eysan se declaram e se beijam no meio da estrada. Ali se oferece para trabalhar dentro da prisão. Ramiz ordena que seus homens resgatem Tefo. Bahar vai à casa de Meliah e pede conselhos a ela.



Sábado



Ezel vai até um galpão para salvar Tefo, mas acaba caindo em uma armadilha. Eysan diz a Bahar que quer ficar com Ezel mesmo depois de tudo o que aconteceu. Sebnem liga para Tefo e ele dá uma dica de onde está escondido. Bahar se sente culpada por ter arruinado a vida de Eysan. Ali visita Cengiz na cadeia e também descobre que Tefo e Ezel se conhecem. Ramiz diz a Ezel que ele está em perigo. Eysan conta a Serdar que Bahar sabe sobre Omer.Bahar questiona Ali sobre ele ter traído Omer no passado. Cengiz se envolve numa confusão e vai para a solitária na prisão. Ali pede ajuda a Tefo para matar Ezel e arma uma emboscada para ele.Ali aponta uma arma para Ezel, mas não consegue matá-lo. Ali ordena que Tefo atire em Ezel para testar de qual lado ele está, armando uma armadilha para Tefo.Ezel confessa a Bahar que perdoaria Eysan se soubesse que ela é inocente. Ramiz liga para Ali e pede que ele liberte Tefo, pois Ali o aprisionara e estava torturando para conseguir informações. Bahar descobre que Serdar participou do plano para incriminar Omer.Ali vai ao encontro de Ramiz e diz que não vai libertar Tefo. Bahar diz a Eysan que não confia mais nela. Ezel e Eysan se declaram e se beijam no meio da estrada. Ali se oferece para trabalhar dentro da prisão. Ramiz ordena que seus homens resgatem Tefo. Bahar vai à casa de Meliah e pede conselhos a ela.Ezel vai até um galpão para salvar Tefo, mas acaba caindo em uma armadilha. Eysan diz a Bahar que quer ficar com Ezel mesmo depois de tudo o que aconteceu. Sebnem liga para Tefo e ele dá uma dica de onde está escondido.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).