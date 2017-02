Confira a semana de Malhação (13 a 18/2)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Ricardo reforça o pedido de casamento a Tânia e propõe uma promoção para a amada na academia. Nanda pergunta a Renato se ele sabia que Filipe era seu doador. Bárbara se irrita ao descobrir que as fotos de Joana fizeram mais sucesso que as suas. Sula treina a dança com Rômulo. Tita confronta Tânia. Tânia aceita ser a nova assistente de Ricardo. Solange anuncia a Bárbara que ela fará nova sessão de fotos com Joana. Rômulo e Sula se aproximam, e Belloto provoca o amigo. Fábio mente para Manuela e diz que deixou o cãozinho para adoção. Arthur e Dodô implicam com Fábio ao constatar que o menino está com Fiu-Fiu. Nanda revela a Rômulo que está namorando Renato. Joana diz a Bárbara que elas precisarão aprender a trabalhar juntas.



Terça-feira



Bárbara e Joana discutem, mas interrompem a briga quando Solange chega. Sula fica frustrada por não encontrar Luciano Huck. Rômulo teme que Renato esteja manipulando Nanda. Solange dá um ultimato em Bárbara e Joana. Bárbara, Manuela e Juliana questionam Ricardo sobre a relação com Tânia. Nanda constata uma diferença entre Renato e Filipe. Ana decide adotar Fiu-Fiu, e Fábio provoca Arthur e Dodô. Luiza reafirma a Lucas que não quer mais fazer parte da vida dela. Rômulo acompanha Sula aos Estúdios Globo. Martinha passa mal e Lucas a ampara. Solange rescinde o contrato com Bárbara e Joana, pelo mau comportamento das irmãs. Tânia e Ricardo se beijam com paixão.



Quarta-feira



Tânia se irrita com o comportamento de Ricardo. Bárbara não se conforma com a perda do trabalho de modelo. Lúcia e Jéssica acusam Lucas de fazer Martinha sofrer. Ricardo descobre que Bárbara e Joana foram dispensadas da agência de modelos. Joana decide vender frutas na praia. Garcez se interessa por Joana e Bárbara, e exige que Solange readmita as meninas. Martinha se recupera do mal-estar. Lúcia aconselha Bárbara e Joana a manterem o profissionalismo com Garcez. Chega o dia do batizado de Felipe e Natasha. Bárbara nota que Garcez se insinua para ela. Nanda ouve quando Renato diz a Rômulo que conhecia Filipe. Joana confronta Garcez.



Quinta-feira



Garcez revela a Joana que ela irá desfilar como modelo. Renato despista Nanda, mas Rômulo afirma que o professor mentiu. Manuela envia para Caio uma foto de Ricardo e Tânia juntos, e Juliana a repreende. Joana fala com Giovane sobre o novo trabalho como modelo. Manuela arma para Tânia e Ricardo confronta a filha. Nanda desconfia de Renato e se irrita com a aproximação entre Rômulo e Sula. Lucas e Luiza se beijam, e Martinha os observa. Sula tem uma ideia para ajudar Rômulo. Cleo se insinua para Jorjão. Tânia tem uma conversa sobre paternidade com Lucas. Caio intimida Fábio, e Ricardo defende o menino. Ricardo e Caio se enfrentam.



Sexta-feira



Tânia se desespera com a briga de Ricardo e Caio, e chama a polícia. Cleyton diz a Rômulo que Nanda ainda gosta dele. Tânia termina o namoro com Caio. Caio pede demissão da academia e afirma que resolverá os assuntos com Ricardo na Justiça. Sula se irrita com Rômulo por causa de Nanda, mas aceita se fingir de namorada dele para provocar a moça. Manuela se incomoda com a aproximação de Tânia e Ricardo, e acaba ofendendo Luiza. Dodô aconselha Arthur sobre como acalmar Belinha. Bárbara e Joana tentam convencer Caio e Ricardo a se entenderem. Garcez marca um teste com Joana e Bárbara, e Solange repreende o empresário.





