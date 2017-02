Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Sol nascente (13 a 18/2)

Vcfaz.tv - Hoje, 20:20







Segunda-feira



Cesar afirma a Mocinha que Alice pagará por tê-lo rejeitado. Mario questiona a investigação de Louzada e garante que descobrirá as provas contra Cesar. Elisa se sente culpada por sua atração por Padre Julião. Mario e Damasceno pedem ajuda a Hideo para tentar libertar Alice. Sinhá e Cesar ameaçam Mocinha e a expulsam de casa. Lenita prepara sua mudança para a casa de Vittorio. Mesquita e Louzada informam a Alice que o juiz decidiu tratá-la como ré no processo que investiga a morte de João Amaro. Loretta pede dinheiro a Vittorio para ir a São Paulo. Mario e Damasceno seguem Cesar. Peppino anuncia que quer ser um músico profissional. Lenita percebe o interesse mútuo entre Elisa e Padre Julião. Loretta confirma que Marina adotou a filha de Lenita. Mario descobre como Cesar falsificou a assinatura de Alice.



Terça-feira



Mario consegue provas contra Cesar. Alice afirma que Cesar precisa ser investigado. Milena comemora com Ralf a sua ida para a faculdade. Vittorio garante a Lenita que ajudará a encontrar sua filha. Geppina e Gaetano levam Peppino à escola de música. Carolina estranha o jeito como Loretta chega à pousada e tenta alertar Mario. Elisa pensa em Padre Julião e se sente culpada. Loretta consegue lembrar o dia em que entregou a filha de Lenita para Marina. Mario invade o escritório do contador de Cesar. Flavinha ajuda Hideo a identificar alguma alteração nas filmagens do dia da explosão das traineiras. Satiko, mãe de Akira, fica satisfeita com a comida que acredita ter sido feita por Hirô. Tanaka tenta consolar Mocinha. Sinhá fala para Cesar que pretende divulgar a história da vida de Tanaka. Mario entrega a Louzada e Mesquita as provas que conseguiu contra Cesar.



Quarta-feira



Louzada não acredita na culpa de Cesar. Alice pede para Mario falar com sua advogada antes de ir à polícia. Damasceno questiona Mieko sobre o passado de sua família, e ela desconversa. Sinhá conta a Cesar que pretende fazer com que o neto se case com Alice. Mesquita procura Mario. Uma famosa editora de moda elogia os vestidos da coleção de Dora. Mario questiona Gaetano sobre o passado de Tanaka. Carolina comenta com Vittorio sobre sua preocupação com Loretta. Geppina e Lenita decidem visitar Alice. Gaetano, Mario e Damasceno procuram Tanaka. Lenita organiza uma manifestação pedindo a libertação de Alice. Vittorio se surpreende com os comentários de Loretta. Cesar vai ao escritório do contador para pegar os falsos passaportes, quando Louzada invade o local com a polícia.



Quinta-feira



Louzada percebe que Afonso tenta avisar a alguém e sai em perseguição a Cesar, que consegue fugir. Loretta decide contar para Vittorio o que esconde sobre seu passado. Milena adota outro cachorro. Mocinha ouve Tanaka revelar a verdade sobre sua família para Gaetano e Mario. Cesar decide deixar Arraial do Sol Nascente. Dora se anima ao saber que seus vestidos serão publicados na revista. Afonso acusa Alice de ser a chefe da organização criminosa. Mesquita questiona a precipitação de Louzada em querer resolver o caso de Alice. Mario garante a Mesquita que irá desmascarar Cesar. Carolina afirma a Louzada que Alice não é a culpada dos crimes de que está sendo acusada. Loretta fala para Lenita que sabe onde está sua filha.



Sexta-feira



Loretta conta que entregou a filha de Lenita para um casal que vive fora do país. Carolina desiste de contar para Louzada o que sabe sobre Cesar. Patrick diz a Ana que Júlia pode ajudar na recuperação de Wagner. Hideo tenta encontrar a fraude no vídeo de Cesar sobre a explosão das traineiras. Tanaka conta a Mocinha toda a sua história. Hirô leva documentos do último carregamento da Arraial Pescados para Alice assinar. Cesar arma contra Alice e avisa a Mesquita e Louzada sobre o carregamento ilegal de dinheiro. Gaetano e Damasceno procuram Sinhá. Louzada e Mesquita apreendem a carga da Arraial Pescados, e Hirô se desespera. Elisa não consegue contar para Ana sobre sua paixão por Padre Julião. Louzada anuncia que a Arraial Pescados será fechada.



Sábado



Alice tem uma crise nervosa e pede para voltar para sua cela. Damasceno percebe o temor de Sinhá ao mencionar Jurema. Vittorio e Geppina se surpreendem quando Milena avisa que irá morar com Ralf. Sinhá manda seu capanga visitar Jurema em Minas. Loretta afirma que ajudará na aproximação de Lenita com a filha. Ana avisa a Chica que Wagner precisa da ajuda de Júlia em seu tratamento. Mario e Tanaka deixam a delegacia sem conseguir ajudar Alice. Gaetano e Geppina confortam Tanaka. Akira conta para Hirô que sua mãe voltará para o Japão. Lenita e Geppina organizam a manifestação em favor de Alice. Sinhá manda Cesar permanecer afastado de Arraial. Alice sofre em sua cela. Louzada considera a hipótese de Alice ser inocente. Todos em Arraial vão à manifestação, e Alice se emociona. Cesar afirma a Mocinha que Alice pagará por tê-lo rejeitado. Mario questiona a investigação de Louzada e garante que descobrirá as provas contra Cesar. Elisa se sente culpada por sua atração por Padre Julião. Mario e Damasceno pedem ajuda a Hideo para tentar libertar Alice. Sinhá e Cesar ameaçam Mocinha e a expulsam de casa. Lenita prepara sua mudança para a casa de Vittorio. Mesquita e Louzada informam a Alice que o juiz decidiu tratá-la como ré no processo que investiga a morte de João Amaro. Loretta pede dinheiro a Vittorio para ir a São Paulo. Mario e Damasceno seguem Cesar. Peppino anuncia que quer ser um músico profissional. Lenita percebe o interesse mútuo entre Elisa e Padre Julião. Loretta confirma que Marina adotou a filha de Lenita. Mario descobre como Cesar falsificou a assinatura de Alice.Mario consegue provas contra Cesar. Alice afirma que Cesar precisa ser investigado. Milena comemora com Ralf a sua ida para a faculdade. Vittorio garante a Lenita que ajudará a encontrar sua filha. Geppina e Gaetano levam Peppino à escola de música. Carolina estranha o jeito como Loretta chega à pousada e tenta alertar Mario. Elisa pensa em Padre Julião e se sente culpada. Loretta consegue lembrar o dia em que entregou a filha de Lenita para Marina. Mario invade o escritório do contador de Cesar. Flavinha ajuda Hideo a identificar alguma alteração nas filmagens do dia da explosão das traineiras. Satiko, mãe de Akira, fica satisfeita com a comida que acredita ter sido feita por Hirô. Tanaka tenta consolar Mocinha. Sinhá fala para Cesar que pretende divulgar a história da vida de Tanaka. Mario entrega a Louzada e Mesquita as provas que conseguiu contra Cesar.Louzada não acredita na culpa de Cesar. Alice pede para Mario falar com sua advogada antes de ir à polícia. Damasceno questiona Mieko sobre o passado de sua família, e ela desconversa. Sinhá conta a Cesar que pretende fazer com que o neto se case com Alice. Mesquita procura Mario. Uma famosa editora de moda elogia os vestidos da coleção de Dora. Mario questiona Gaetano sobre o passado de Tanaka. Carolina comenta com Vittorio sobre sua preocupação com Loretta. Geppina e Lenita decidem visitar Alice. Gaetano, Mario e Damasceno procuram Tanaka. Lenita organiza uma manifestação pedindo a libertação de Alice. Vittorio se surpreende com os comentários de Loretta. Cesar vai ao escritório do contador para pegar os falsos passaportes, quando Louzada invade o local com a polícia.Louzada percebe que Afonso tenta avisar a alguém e sai em perseguição a Cesar, que consegue fugir. Loretta decide contar para Vittorio o que esconde sobre seu passado. Milena adota outro cachorro. Mocinha ouve Tanaka revelar a verdade sobre sua família para Gaetano e Mario. Cesar decide deixar Arraial do Sol Nascente. Dora se anima ao saber que seus vestidos serão publicados na revista. Afonso acusa Alice de ser a chefe da organização criminosa. Mesquita questiona a precipitação de Louzada em querer resolver o caso de Alice. Mario garante a Mesquita que irá desmascarar Cesar. Carolina afirma a Louzada que Alice não é a culpada dos crimes de que está sendo acusada. Loretta fala para Lenita que sabe onde está sua filha.Loretta conta que entregou a filha de Lenita para um casal que vive fora do país. Carolina desiste de contar para Louzada o que sabe sobre Cesar. Patrick diz a Ana que Júlia pode ajudar na recuperação de Wagner. Hideo tenta encontrar a fraude no vídeo de Cesar sobre a explosão das traineiras. Tanaka conta a Mocinha toda a sua história. Hirô leva documentos do último carregamento da Arraial Pescados para Alice assinar. Cesar arma contra Alice e avisa a Mesquita e Louzada sobre o carregamento ilegal de dinheiro. Gaetano e Damasceno procuram Sinhá. Louzada e Mesquita apreendem a carga da Arraial Pescados, e Hirô se desespera. Elisa não consegue contar para Ana sobre sua paixão por Padre Julião. Louzada anuncia que a Arraial Pescados será fechada.Alice tem uma crise nervosa e pede para voltar para sua cela. Damasceno percebe o temor de Sinhá ao mencionar Jurema. Vittorio e Geppina se surpreendem quando Milena avisa que irá morar com Ralf. Sinhá manda seu capanga visitar Jurema em Minas. Loretta afirma que ajudará na aproximação de Lenita com a filha. Ana avisa a Chica que Wagner precisa da ajuda de Júlia em seu tratamento. Mario e Tanaka deixam a delegacia sem conseguir ajudar Alice. Gaetano e Geppina confortam Tanaka. Akira conta para Hirô que sua mãe voltará para o Japão. Lenita e Geppina organizam a manifestação em favor de Alice. Sinhá manda Cesar permanecer afastado de Arraial. Alice sofre em sua cela. Louzada considera a hipótese de Alice ser inocente. Todos em Arraial vão à manifestação, e Alice se emociona.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).