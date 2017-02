Confira a semana de Rock Story (13 a 18/2)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Marisa confirma para Gui que Alex está morto. Nicolau aconselha Luana a morar com Marisa. Júlia não acredita na morte de Alex e garante a Gui que viu o bandido no ônibus. Gordo pede a Diana que não venda sua parte na gravadora para Léo. Bianca diz a Eva que tem receio de se envolver com Gordo. Nicolau combina com Marisa que contribuirá com o aluguel de Luana em segredo. Eva simula um encontro casual com Gordo, depois de saber que o empresário está no restaurante. Edith dá aula de samba para Gilda. Júlia conta para Lorena que perdeu o bebê. Tom acusa Yasmin e Zac de terem usado ele para que Gui não descobrisse o namoro dos dois. Marisa conta para Lázaro sobre o desentendimento entre Zac e Tom. Diana pergunta a Gui como aconteceu o atropelamento de Júlia.



Terça-feira



Diana desconfia do atropelamento de Júlia. Júlia diz a Gui que ele a culpa pela perda do bebê. JF consegue convencer Tom a ir a uma festa na casa de Lázaro. Gui nota o clima de desavença entre Tom e Zac. Nicolau comenta com Zac que JF mentiu novamente para Luana. Lázaro tenta impressionar Tom, apresentando-o para celebridades. Júlia afirma para Lorena que Alex está vivo. Lázaro comemora com Ramon sua aproximação com Tom e JF. Gilda avisa a Haroldo e Nicolau que fará uma surpresa na inauguração do salão. Nicolau se prontifica a ajudar Luana com a mudança. Nelson não gosta de nenhuma candidata selecionada por Edith para o Rebola Embola. Gui repreende JF por chegar atrasado no encontro da banda. Diana pede a Gordo que dê uma chance para Léo. Gui se sente envergonhado ao perceber que fez a banda perder o show de Rio das Ostras por uma confusão com o horário.



Quarta-feira



JF reclama da distração de Gui, e o empresário diz que vai pagar a multa do contrato. Júlia pressiona Marisa para saber se Alex está vivo. Paçoca é acusado por Jaílson e Du de ter facilitado o roubo dos instrumentos da 4.4. Gui confessa a Júlia que acha que não conseguirá ser um bom empresário. Lázaro finge para JF e Tom que quer ajudar a banda e se oferece para ser conselheiro sem que ninguém saiba. Marisa conta a Gui que Júlia a procurou para saber de Alex. Gui discute com Júlia. William consegue um emprego no salão de Gilda. Eva conta a Bianca que Gordo a convidou para um show na gravadora. Gordo convida Gui para assistir ao show de Léo na gravadora, pensando em armar contra o genro. Nanda sente ciúmes ao ver Eva na festa da gravadora. Gordo chama a banda 4.4 ao palco, deixando Léo furioso.



Quinta-feira



Léo se descontrola ao ver o clipe da banda sendo exibido no telão, para alegria de Gordo. Daniel garante a Júlia que não existe motivo para fazer a exumação do corpo de Alex. Léo diz a Diana que Gordo quis derrubá-lo. Gordo beija Eva. JF sai com uma moça, sob o olhar crítico de Nicolau. Caio aconselha Nicolau a contar para Luana que JF sai com outras meninas. Gui discute com Júlia por causa de sua obsessão com Alex. Léo avisa a Diana que quer a banda 4.4 fora da gravadora. Nanda beija uma foto de Gordo, revelando sua paixão pelo chefe. Gui e Diana esperam a juíza para assinar o divórcio. Eva e Gordo se encontram no consultório dela. Chiara não percebe que sua pulseira caiu durante o passeio no parque ecológico. Diana recebe uma ligação da escola informando que Chiara se perdeu na floresta. Chiara cai no meio da mata e grita por socorro.



Sexta-feira



Gui e Diana chegam à floresta onde Chiara se perdeu. Nanda se irrita por ter que fazer uma reserva para Gordo jantar com Eva. Diana encontra a pulseira de Chiara e se desespera. Eva sugere que ela e Gordo mantenham o romance em segredo. Diana encontra Chiara, e Gui se esforça para resgatar a filha. Léo tenta falar com Diana. Zac tem uma conversa séria com Tom. Edith e Nelson se preocupam por Júlia não querer falar com Gui. Chiara pede para não ir ao casamento de Diana, e ela chora ao ver a filha abraçada a Gui. Caio incentiva Nicolau a se declarar para Luana. Néia cobra a entrada dos fotógrafos no casamento de Léo. Miro não gosta de ver o clima animado entre Nina e Léo. Nicolau se declara para Luana. Diana desiste de se casar com Léo.



Sábado



Gordo ampara Léo, e Néia ajuda o filho. Edith tenta convencer Júlia a desistir de investigar a morte de Alex. Júlia acredita que Diana desistiu de se casar com Léo por causa de Gui. Gilda e Edith reprovam as candidatas do concurso do Rebola Embola. Luana pensa em sua conversa com Nicolau. Lázaro comemora o fim do relacionamento de Diana e Léo. Zac descobre que Tom e JF foram a uma festa na casa de Lázaro. Nicolau leva um repórter para entrevistar a banda. Daniel conta para Júlia que Gui e Diana não se divorciaram. Tom leva o repórter da revista para entrevistar Júlia. Néia afirma que se vingará de Diana. Gui não consegue falar com Júlia. Júlia se recusa a tirar fotos para a reportagem. Nicolau sofre por causa de Luana. Júlia flagra Diana na casa de Gui. Gordo pede a Diana que não venda sua parte na gravadora para Léo. Bianca diz a Eva que tem receio de se envolver com Gordo. Nicolau combina com Marisa que contribuirá com o aluguel de Luana em segredo. Eva simula um encontro casual com Gordo, depois de saber que o empresário está no restaurante. Edith dá aula de samba para Gilda. Júlia conta para Lorena que perdeu o bebê. Tom acusa Yasmin e Zac de terem usado ele para que Gui não descobrisse o namoro dos dois. Marisa conta para Lázaro sobre o desentendimento entre Zac e Tom. Diana pergunta a Gui como aconteceu o atropelamento de Júlia.Diana desconfia do atropelamento de Júlia. Júlia diz a Gui que ele a culpa pela perda do bebê. JF consegue convencer Tom a ir a uma festa na casa de Lázaro. Gui nota o clima de desavença entre Tom e Zac. Nicolau comenta com Zac que JF mentiu novamente para Luana. Lázaro tenta impressionar Tom, apresentando-o para celebridades. Júlia afirma para Lorena que Alex está vivo. Lázaro comemora com Ramon sua aproximação com Tom e JF. Gilda avisa a Haroldo e Nicolau que fará uma surpresa na inauguração do salão. Nicolau se prontifica a ajudar Luana com a mudança. Nelson não gosta de nenhuma candidata selecionada por Edith para o Rebola Embola. Gui repreende JF por chegar atrasado no encontro da banda. Diana pede a Gordo que dê uma chance para Léo. Gui se sente envergonhado ao perceber que fez a banda perder o show de Rio das Ostras por uma confusão com o horário.JF reclama da distração de Gui, e o empresário diz que vai pagar a multa do contrato. Júlia pressiona Marisa para saber se Alex está vivo. Paçoca é acusado por Jaílson e Du de ter facilitado o roubo dos instrumentos da 4.4. Gui confessa a Júlia que acha que não conseguirá ser um bom empresário. Lázaro finge para JF e Tom que quer ajudar a banda e se oferece para ser conselheiro sem que ninguém saiba. Marisa conta a Gui que Júlia a procurou para saber de Alex. Gui discute com Júlia. William consegue um emprego no salão de Gilda. Eva conta a Bianca que Gordo a convidou para um show na gravadora. Gordo convida Gui para assistir ao show de Léo na gravadora, pensando em armar contra o genro. Nanda sente ciúmes ao ver Eva na festa da gravadora. Gordo chama a banda 4.4 ao palco, deixando Léo furioso.Léo se descontrola ao ver o clipe da banda sendo exibido no telão, para alegria de Gordo. Daniel garante a Júlia que não existe motivo para fazer a exumação do corpo de Alex. Léo diz a Diana que Gordo quis derrubá-lo. Gordo beija Eva. JF sai com uma moça, sob o olhar crítico de Nicolau. Caio aconselha Nicolau a contar para Luana que JF sai com outras meninas. Gui discute com Júlia por causa de sua obsessão com Alex. Léo avisa a Diana que quer a banda 4.4 fora da gravadora. Nanda beija uma foto de Gordo, revelando sua paixão pelo chefe. Gui e Diana esperam a juíza para assinar o divórcio. Eva e Gordo se encontram no consultório dela. Chiara não percebe que sua pulseira caiu durante o passeio no parque ecológico. Diana recebe uma ligação da escola informando que Chiara se perdeu na floresta. Chiara cai no meio da mata e grita por socorro.Gui e Diana chegam à floresta onde Chiara se perdeu. Nanda se irrita por ter que fazer uma reserva para Gordo jantar com Eva. Diana encontra a pulseira de Chiara e se desespera. Eva sugere que ela e Gordo mantenham o romance em segredo. Diana encontra Chiara, e Gui se esforça para resgatar a filha. Léo tenta falar com Diana. Zac tem uma conversa séria com Tom. Edith e Nelson se preocupam por Júlia não querer falar com Gui. Chiara pede para não ir ao casamento de Diana, e ela chora ao ver a filha abraçada a Gui. Caio incentiva Nicolau a se declarar para Luana. Néia cobra a entrada dos fotógrafos no casamento de Léo. Miro não gosta de ver o clima animado entre Nina e Léo. Nicolau se declara para Luana. Diana desiste de se casar com Léo.Gordo ampara Léo, e Néia ajuda o filho. Edith tenta convencer Júlia a desistir de investigar a morte de Alex. Júlia acredita que Diana desistiu de se casar com Léo por causa de Gui. Gilda e Edith reprovam as candidatas do concurso do Rebola Embola. Luana pensa em sua conversa com Nicolau. Lázaro comemora o fim do relacionamento de Diana e Léo. Zac descobre que Tom e JF foram a uma festa na casa de Lázaro. Nicolau leva um repórter para entrevistar a banda. Daniel conta para Júlia que Gui e Diana não se divorciaram. Tom leva o repórter da revista para entrevistar Júlia. Néia afirma que se vingará de Diana. Gui não consegue falar com Júlia. Júlia se recusa a tirar fotos para a reportagem. Nicolau sofre por causa de Luana. Júlia flagra Diana na casa de Gui.





