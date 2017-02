Você está: FabioTV

FabioTV

"Reformas" de Temer ganham espaço no jornalismo da Band e Globo

@tvfabio





Hoje, 20:25





"Reformas" de Temer ganham espaço no jornalismo da Band e Globo (Divulgação) "Reformas" de Temer ganham espaço no jornalismo da Band e Globo (Divulgação)

Olá, internautas



Neste ano, o “presidente” Michel Temer começa a pôr as manguinhas de fora. E as panelas permanecem silenciosas.



Temer defenderá as tais “reformas” que penalizarão os mais pobres. É Reforma da Previdência. É Reforma Trabalhista. Isso, evidentemente, ganha destaque nos noticiários.



O “Jornal Nacional” fica claramente a favor das reformas. William Bonner, nesta quinta-feira (09/02), teve a primazia de ressaltar que a legislação trabalhista é de 1940. Para menosprezar os direitos conquistados pelos trabalhadores. Passa a imagem que é antiga. Defasada. Só que ele não lembrou que o País vivia ainda na mentalidade da escravidão. E, incrivelmente, passados mais de 120 anos, isso ainda permanece na cultura brasileira do século XXI. A ideia é “gerar milhões de empregos”. Só que não fala sobre a precarização do trabalho.



Na Band, a situação é chocante. O jornalismo, dito independente, desapareceu. O diretor nacional de Jornalismo da emissora da família Saad, Fernando Mitre, é baluarte das ideias de Temer. No programa “Canal Livre”, ele claramente coloca-se a favor das reformas da Previdência e Trabalhista. Não debate os malefícios para toda a sociedade. O aumento da desigualdade social. O aumento das disparidades regionais. Nesta madrugada de quinta (09/02) para sexta-feira (10/02), no “Jornal da Noite”, o apresentador Fabio Pannunzio também declamou que a legislação trabalhista é de 1940. Tudo para menosprezar as leis que protegem o trabalhador.



Os telejornais falam no tal rombo da Previdência. Porém, não esmiúçam os números e apresentam a ideia no geral. O governo Temer não precisará investir em propagandas para tentar defender as suas ideias não eleitas majoritariamente pela população em 2014. A chamada “grande mídia” fará isso.



Acorda, Brasil!



Fabio Maksymczuk Olá, internautasNeste ano, o “presidente” Michel Temer começa a pôr as manguinhas de fora. E as panelas permanecem silenciosas.Temer defenderá as tais “reformas” que penalizarão os mais pobres. É Reforma da Previdência. É Reforma Trabalhista. Isso, evidentemente, ganha destaque nos noticiários.O “Jornal Nacional” fica claramente a favor das reformas. William Bonner, nesta quinta-feira (09/02), teve a primazia de ressaltar que a legislação trabalhista é de 1940. Para menosprezar os direitos conquistados pelos trabalhadores. Passa a imagem que é antiga. Defasada. Só que ele não lembrou que o País vivia ainda na mentalidade da escravidão. E, incrivelmente, passados mais de 120 anos, isso ainda permanece na cultura brasileira do século XXI. A ideia é “gerar milhões de empregos”. Só que não fala sobre a precarização do trabalho.Na Band, a situação é chocante. O jornalismo, dito independente, desapareceu. O diretor nacional de Jornalismo da emissora da família Saad, Fernando Mitre, é baluarte das ideias de Temer. No programa “Canal Livre”, ele claramente coloca-se a favor das reformas da Previdência e Trabalhista. Não debate os malefícios para toda a sociedade. O aumento da desigualdade social. O aumento das disparidades regionais. Nesta madrugada de quinta (09/02) para sexta-feira (10/02), no “Jornal da Noite”, o apresentador Fabio Pannunzio também declamou que a legislação trabalhista é de 1940. Tudo para menosprezar as leis que protegem o trabalhador.Os telejornais falam no tal rombo da Previdência. Porém, não esmiúçam os números e apresentam a ideia no geral. O governo Temer não precisará investir em propagandas para tentar defender as suas ideias não eleitas majoritariamente pela população em 2014. A chamada “grande mídia” fará isso.Acorda, Brasil!Fabio Maksymczuk





Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP. Desde 2004, Fabio escreve sobre a TV brasileira no FABIOTV que atualmente integra o Blogs Legais do UOL. O jornalista é membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e colunista do Portal Imprensa. Acesse também http://tvfabio.zip.net/





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).