FABIOTV no Carnaval da Lucero em plena Avenida Paulista

Neste domingo (12/02), um fato chamou a atenção dos transeuntes da Avenida Paulista. A atriz e cantora mexicana Lucero recebeu uma bonita homenagem das fãs. A estrela está hospedada no Hotel Meliá. O Fã-Clube idealizou uma festa de Carnaval para recebê-la. Convocaram o início da festividade para o meio-dia.



Cheguei lá no horário indicado. Sol forte. 35 graus. As meninas estavam com o abadá especial para ocasião. Crianças também comparecem. Uma menina (de, no máximo, seis anos) estava com a roupa da Dulce Maria, da novela “Carinha de Anjo”.



No domingo, a Avenida Paulista agora é uma via para pedestre. Fechada para carros. Portanto, muitos vão lá para passear. Correr. Andar de bicicleta. Muitos paravam na aglomeração. Olhavam. Não entendiam o movimento e perguntavam para mimo que ocorria. Explicava que era uma atriz das novelas exibidas no SBT vinda do México. Um rapaz de 20 anos exclamou: “Minha avó adoraria estar aqui! ”. E foi embora com a namorada.



Já eram 13 horas. E nada de Lucero. Porém, surgiu Dudu Camargo por lá para cobrir o acontecimento. Ele é um “rapazinho” de, no máximo, 1m50. Isso mesmo. Baixinho mesmo. Magrinho (não daria mais que 35 quilos). E branco. Braaaaanco. Quase transparente. Estava de terno naquele calorão. As fãs de Lucero comentaram que não acreditam que ele tinha 18 anos. Dariam 12 anos. Olha o veneno... E começou a entrevistar. Vozeirão. É uma pessoa com aparência frágil com um timbre de voz poderoso.



E como era Carnaval, começou a entrar passistas. Mestre-sala e porta-bandeira com o rosto de Lucero estampado. Bateria. Uma caixa de som totalmente desregulada. Som altíssimo. O cantor começou a relembrar sambas históricos, como do Salgueiro de 93 (Explode Coração, na maior felicidade....) e União de Ilha de 1982 (diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu).



Após o “show”, a caixa de som pifou. E o sol a pino dava o ar de sua graça. Depois, o ator Carlo Porto apareceu por lá. Ficou acanhado e, depois de ser reconhecido pelas fãs, teve coragem e passou pela balbúrdia. Entrou sem ser “atacado”. Passou do meu lado. Porto tem o visual realmente de modelo.



“Eu já falei, já repeti, a Lucero é quem manda aqui”,. “Lucero, eu te amo”... “Lucero, lacradora...”. E as fãs pediam que Lucero passasse pelo local. Na frente do hotel. E nada. Já eram 14h30. E nada. Fui embora. Não tinha almoçado e mais tarde já tinha um compromisso. Não pude ficar. Não vi a mexicana. Pelo Twitter, vi que ela atendeu às fãs e ao pessoal da Paulista às 15h30. Uma hora depois de eu ter ido embora. E sambou com a galera.



“A Dona” não tem responsabilidade do horário. O Fã-Clube deveria ter convocado para depois das 14 horas. Fica para a próxima.



